Заза Джанашия: уровень Кварацхелии будет выше, чем у Смолова

Бывший нападающий "Локомотива" Заза Джанашия выразил уверенность, что нападающий Федор Смолов, который сегодня сменил "Краснодар" на железнодорожников, подходит команде Юрия Семина.- Смолов - хороший нападающий, один из лучших в России, - сказал Джанашия. - Думаю, что в "Локомотиве" он заиграет еще лучше, у красно-зеленых сейчас такой коллектив… Палыч (главный тренер "Локомотива" Юрий Семин. – Прим.) никогда не берет тех, кто не пригодится команде. Это игрок, который подходит "Локомотиву".- Это не много и не мало, часто по 10-15 миллионов платят за тех, кто вообще потом не выходит на поле, а Смолов имел постоянную игровую практику. Вообще цена от него зависит, через год он может стоить и 25.- Нет, я так не думаю. Во-первых, они играют на разных позициях. Во-вторых, думаю, что Кварацхелия достигнет еще более высокого уровня.