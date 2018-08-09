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Рашид Рахимов: Смолов может забить 10-15 мячей за сезон в "Локомотиве"

Новичок "Локомотива" Федор Смолов способен забить за сезон 10-15 мячей, заявил бывший главный тренер московской команды Рашид Рахимов.

"Для Смолова переход в "Локомотив" - это новый вызов. В команде-чемпионе России, которая выступает в Лиге чемпионов, у него есть возможность выйти на новый уровень. Или вернуть те позиции, которые после чемпионата мира он потерял. Для "Локомотива" это действительно приобретение. Они взяли форварда, который может забить за сезон 10-15 мячей. А как Смолов адаптируется и будет играть в "Локомотиве" - покажет время", - цитирует Рахимова "Р-Спорт".
Теги: Рахимов Смолов Локомотив
Вчера, 23:28
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(1)
№4 Написал: kent71 Рим (Вчера, 23:34) #
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Болеет за:
«Спартак»
а может и не забить и что...


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Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015 [жалоба]
№3 Написал: anonymous (Вчера, 23:33) #
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Рашид Рахимов: Смолов может забить на "Локомотив"
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№2 Написал: kuzz Москва (Вчера, 23:32) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
fd65,
И то с пенальти
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
№1 Написал: fd65 (Вчера, 23:30) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
....на тренировке.....
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
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