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Таш Саркисян: это хорошо, что Смолову есть, что доказывать

Шоумен и болельщик "Локомотива" Таш Саркисян прокомментировал подписание «железнодорожниками» нападающего "Краснодара" и сборной России Федора Смолова.

"Все отлично, отличный нападающий с русским паспортом. Я ждал Федора и очень рад такому обстоятельству. Все будет хорошо. Главное, что решится вопрос с нападающими, который у нас повис, и отсутствие голов тому свидетельство. Все будет хорошо, стабильный нападающий. Надо выводить за рамки чемпионат мира, потому что так бывает в жизни. Это хорошо, что ему есть, что доказывать, возвращаться в ранг топ-форварда, каким он был до мирового первенства", - цитирует Саркисяна Sport24.
Теги: Смолов Локомотив
Сегодня, 00:26
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