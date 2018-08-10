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Владислав Игнатьев - о переходе Фёдора Смолова: отличная новость, рад тебя видеть мастер

Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев рад переходу в команду нападающего Федора Смолова.

"Отличная новость, рад тебя видеть мастер", - написал Игнатьев в инстаграме.
Теги: Смолов Локомотив
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