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"Зенит" отказался от идеи покупки защитника Лукаса Вериссимо

Защитник "Сантоса" Лукас Вериссимо не перейдет в "Зенит", сообщает Globoesporte. Клуб из Санкт-Петербург вышел из переговоров.

"Зенит" предлагал за 23-летнего игрока обороны 9 миллионов евро, тогда так бразильцы хотели получить 10 миллионов евро.

Вериссимо выступает за "Сантос" с 2016 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.
Теги: Вериссимо Зенит Сантос
Сегодня, 01:08
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(1)
№5 Написал: Tofik Москва (Сегодня, 01:30) #
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Болеет за:
«Спартак»
Планировался, видимо, под еврокубки....


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Все ИМХО
Регистрация: 15.08.2007 [жалоба]
№4 Написал: coban сегодня (Сегодня, 01:22) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Кир Мяс
давайте скинемся деньгами и поможем Зениту на нормального тренера и хороших игроков

Да зaeбaл уже..
Вся страна от Балтики до Охотского помогает..


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No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
№3 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 01:19) #
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Болеет за:
«Спартак»
Кир Мяс,
Ты знаешь, Миллер, Фурсенко и Ко уже давно решили, что мы все, всей страной скинемся Зениту...


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№2 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 01:15) #
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Болеет за:
«Зенит»
Скорее, Лукас Вериссимо отказался от перехода, увидев сегодня потенциальных партнеров по команде.
Регистрация: 13.08.2015 [жалоба]
№1 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 01:14) #
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  •  (8)

давайте скинемся деньгами и поможем Зениту на нормального тренера и хороших игроков
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
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