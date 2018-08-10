"Зенит" отказался от идеи покупки защитника Лукаса Вериссимо

Защитник "Сантоса" Лукас Вериссимо не перейдет в "Зенит", сообщает Globoesporte. Клуб из Санкт-Петербург вышел из переговоров."Зенит" предлагал за 23-летнего игрока обороны 9 миллионов евро, тогда так бразильцы хотели получить 10 миллионов евро.Вериссимо выступает за "Сантос" с 2016 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.