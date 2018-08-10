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Роман Еременко не имел никаких договоренностей о возвращении в ЦСКА
Полузащитник Роман Еременко не имел никаких договоренностей о возвращении в ЦСКА после отбытия своей дисквалификации. По словам отца игрока Алексей Еременко, впереди у хавбека новая страница.
Финский полузащитник 18 ноября 2016 года был наказан двухлетним отстранением от футбольной деятельности за нарушение антидопинговых правил. На тот момент Еременко выступал за ЦСКА, с которым он в августе 2014 года подписал контракт на три года с возможным продлением еще на год. Генеральный директор армейцев Роман Бабаев ранее говорил, что у ЦСКА с Еременко была джентльменская договоренность о возвращении игрока в команду после отбытия дисквалификации.
Напомним, что в ближайшее время Роман Еременко должен стать игроком "Спартака".
- Роман в три года переехал в Финляндию, где научился футболу, - цитирует Алексея Еременко ТАСС. - Затем для развития поехал в "Удинезе", сделал себе имя в киевском "Динамо", потом был "Рубин", оттуда он перешел в ЦСКА. Дальше происходит этот инцидент, после чего он отбыл это двухлетнее наказание. Никаких договоренностей с ЦСКА, несмотря на то, что пишут и говорят, у него не было.
Никто не знает, как Рома жил эти два года и как это он все пережил - у него семья, трое детей. Сейчас впереди новая страница, и все, что он прожил, все прошло.
Никто за это время не платил ему никаких зарплат. Контракт с ЦСКА закончился, он стал свободным агентом, никакого предательства с его стороны не было. Да, был инцидент, за который его никто не оправдывает, но он свой срок отбыл сполна. Сколько он потерял в деньгах, никто не знает.
Все эти два года он тренировался то один, то со мной, находил любителей, с кем играть. До игр еще два месяца, и форму, я думаю, он наберет. Все-таки темп и исполнительское мастерство на тренировках с профессиональными командами намного выше: все идет быстрее, более качественно, ты привыкаешь к этому и все переносится на игру.
Финский полузащитник 18 ноября 2016 года был наказан двухлетним отстранением от футбольной деятельности за нарушение антидопинговых правил. На тот момент Еременко выступал за ЦСКА, с которым он в августе 2014 года подписал контракт на три года с возможным продлением еще на год. Генеральный директор армейцев Роман Бабаев ранее говорил, что у ЦСКА с Еременко была джентльменская договоренность о возвращении игрока в команду после отбытия дисквалификации.
Напомним, что в ближайшее время Роман Еременко должен стать игроком "Спартака".
- Роман в три года переехал в Финляндию, где научился футболу, - цитирует Алексея Еременко ТАСС. - Затем для развития поехал в "Удинезе", сделал себе имя в киевском "Динамо", потом был "Рубин", оттуда он перешел в ЦСКА. Дальше происходит этот инцидент, после чего он отбыл это двухлетнее наказание. Никаких договоренностей с ЦСКА, несмотря на то, что пишут и говорят, у него не было.
Никто не знает, как Рома жил эти два года и как это он все пережил - у него семья, трое детей. Сейчас впереди новая страница, и все, что он прожил, все прошло.
Никто за это время не платил ему никаких зарплат. Контракт с ЦСКА закончился, он стал свободным агентом, никакого предательства с его стороны не было. Да, был инцидент, за который его никто не оправдывает, но он свой срок отбыл сполна. Сколько он потерял в деньгах, никто не знает.
Все эти два года он тренировался то один, то со мной, находил любителей, с кем играть. До игр еще два месяца, и форму, я думаю, он наберет. Все-таки темп и исполнительское мастерство на тренировках с профессиональными командами намного выше: все идет быстрее, более качественно, ты привыкаешь к этому и все переносится на игру.
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