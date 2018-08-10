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Роман Еременко не имел никаких договоренностей о возвращении в ЦСКА

Полузащитник Роман Еременко не имел никаких договоренностей о возвращении в ЦСКА после отбытия своей дисквалификации. По словам отца игрока Алексей Еременко, впереди у хавбека новая страница.

Финский полузащитник 18 ноября 2016 года был наказан двухлетним отстранением от футбольной деятельности за нарушение антидопинговых правил. На тот момент Еременко выступал за ЦСКА, с которым он в августе 2014 года подписал контракт на три года с возможным продлением еще на год. Генеральный директор армейцев Роман Бабаев ранее говорил, что у ЦСКА с Еременко была джентльменская договоренность о возвращении игрока в команду после отбытия дисквалификации.

Напомним, что в ближайшее время Роман Еременко должен стать игроком "Спартака".

- Роман в три года переехал в Финляндию, где научился футболу, - цитирует Алексея Еременко ТАСС. - Затем для развития поехал в "Удинезе", сделал себе имя в киевском "Динамо", потом был "Рубин", оттуда он перешел в ЦСКА. Дальше происходит этот инцидент, после чего он отбыл это двухлетнее наказание. Никаких договоренностей с ЦСКА, несмотря на то, что пишут и говорят, у него не было.

Никто не знает, как Рома жил эти два года и как это он все пережил - у него семья, трое детей. Сейчас впереди новая страница, и все, что он прожил, все прошло.

Никто за это время не платил ему никаких зарплат. Контракт с ЦСКА закончился, он стал свободным агентом, никакого предательства с его стороны не было. Да, был инцидент, за который его никто не оправдывает, но он свой срок отбыл сполна. Сколько он потерял в деньгах, никто не знает.

Все эти два года он тренировался то один, то со мной, находил любителей, с кем играть. До игр еще два месяца, и форму, я думаю, он наберет. Все-таки темп и исполнительское мастерство на тренировках с профессиональными командами намного выше: все идет быстрее, более качественно, ты привыкаешь к этому и все переносится на игру.
Теги: Еременко Спартак ЦСКА
Сегодня, 08:15
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№5 Написал: Apant1 (Сегодня, 09:01) #
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online

Цитата: Больной
В Спам, так в Спам. Там ведь не впервой наркош бормантановых приючать. Пусть продолжает мясные традиции.

Наркоманом он был в ЦСКА, будьте умнее, не клепайте на себя)
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
№4 Написал: Больной Бутырский Хутор (Сегодня, 08:34) #
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  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
В Спам, так в Спам. Там ведь не впервой наркош бормантановых приючать. Пусть продолжает мясные традиции.
Регистрация: 4.04.2008 [жалоба]
№3 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 08:28) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
подзаипали уже с ним.перешел бы уже куда-нибудь...


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№2 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 08:27) #
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serega_user,
soglasen/ eto ego rabota!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 08:18) #
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Болеет за:
ЦСКА
Ну раз не имел - значит не имел. Че оправдываться? Пускай идет куда хочет.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
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