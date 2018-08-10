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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Дмитрий Сенников - о поражении "Зенита": наверное, сыграла свою роль недооценка соперника
Экс-защитник сборной России Дмитрий Сенников высказался о разгромном поражении сине-бело-голубых в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы от минского "Динамо" (0:4).
– Что случилось с "Зенитом"?
– Наверное, сыграла свою роль недооценка соперника, – отметил Сенников. – Плюс "Динамо" Минск – очень сбалансированная команда, которая в предыдущих играх Лиги Европы показала, что умеет играть в футбол. "Динамо" возглавляет Сергей Гуренко, с которым я играл в "Локомотиве". Знаю, что это человек, который способен удивить и как игрок, и как тренер. У него большой опыт работы в Италии – с Фабио Капелло и многими другими тренерами. Он помог Муслину вывести Сербию на чемпионат мира. Так что неудивительно, что "Динамо" – хорошая, играющая команда, которая заслуженно победила "Зенит".
– То есть "Динамо" было просто сильнее?
– В оправдание "Зенита" можно сказать только про то, что команда не очень хорошо настроилась на эту игру. Ну и непонятная ротация состава.
– Что вы имеете в виду?
– По сравнению с матчами в чемпионате России состав отличался. Вышел Эрнани, не было Дзюбы, в воротах – Лодыгин. Появились на поле те, кто не очень часто играл. В РПЛ "Зенит" выглядел хорошо и уверенно. Но там был немножко другой состав.
– "Динамо" забивало один мяч за другим, но, кажется, что "Зенит" уже после первого психологически сломался. Согласны?
– "Зенит" не был готов к тому, что "Динамо" не боялось. Даже ведя в счете, минчане шли вперед и атаковали. Чаще бывает наоборот: команды, побаиваясь, отдают инициативу и садятся в оборону. Но "Динамо" так не сделало. Только во втором тайме хозяева отдали мяч, и у "Зенита" появилось небольшое территориальное преимущество. Были моменты, чтобы забить, но вместо этого он получил в свои ворота четвертый мяч. В какой-то степени второй тайм можно занести в актив "Зениту". Он что-то пытался сделать после перерыва, но изменить счет не удалось.
"Спорт-Экспресс"
– Что случилось с "Зенитом"?
– Наверное, сыграла свою роль недооценка соперника, – отметил Сенников. – Плюс "Динамо" Минск – очень сбалансированная команда, которая в предыдущих играх Лиги Европы показала, что умеет играть в футбол. "Динамо" возглавляет Сергей Гуренко, с которым я играл в "Локомотиве". Знаю, что это человек, который способен удивить и как игрок, и как тренер. У него большой опыт работы в Италии – с Фабио Капелло и многими другими тренерами. Он помог Муслину вывести Сербию на чемпионат мира. Так что неудивительно, что "Динамо" – хорошая, играющая команда, которая заслуженно победила "Зенит".
– То есть "Динамо" было просто сильнее?
– В оправдание "Зенита" можно сказать только про то, что команда не очень хорошо настроилась на эту игру. Ну и непонятная ротация состава.
– Что вы имеете в виду?
– По сравнению с матчами в чемпионате России состав отличался. Вышел Эрнани, не было Дзюбы, в воротах – Лодыгин. Появились на поле те, кто не очень часто играл. В РПЛ "Зенит" выглядел хорошо и уверенно. Но там был немножко другой состав.
– "Динамо" забивало один мяч за другим, но, кажется, что "Зенит" уже после первого психологически сломался. Согласны?
– "Зенит" не был готов к тому, что "Динамо" не боялось. Даже ведя в счете, минчане шли вперед и атаковали. Чаще бывает наоборот: команды, побаиваясь, отдают инициативу и садятся в оборону. Но "Динамо" так не сделало. Только во втором тайме хозяева отдали мяч, и у "Зенита" появилось небольшое территориальное преимущество. Были моменты, чтобы забить, но вместо этого он получил в свои ворота четвертый мяч. В какой-то степени второй тайм можно занести в актив "Зениту". Он что-то пытался сделать после перерыва, но изменить счет не удалось.
"Спорт-Экспресс"
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