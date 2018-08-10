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Отец Влашича: ЦСКА – великолепный клуб

Йошко Влашич, отец и агент полузащитника "Эвертона" Николы Влашича, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны ЦСКА.

"Переход Влашича в ЦСКА на правах аренды? ЦСКА – великолепный клуб. Но сейчас я не могу давать никаких комментариев об аренде сына", - цитирует Влашича "Чемпионат.сом".
Теги: ЦСКА
Сегодня, 09:01
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№4 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 11:59) #
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Цитата: Смотрящий
Да уж сколько видели намёков и более очевидных .
А заканчивалось ничем,,,


Ну так это ТО)) Всегда так. Что- то получается , что-то срывается. Пока у ЦСКА профит по статье "получилось- не получилось")))

Получилось - Магнуссон, Бекао, Бийол, Ахметов
Сорвалось - аренда Мусы, Двамена (это те, о которых были реальные переговоры, а не типа "проявляет интерес)

Хотя клубы еще официально не подтвердили информацию, Никола Власич проведет следующий сезон в ЦСКА.

Тренер «Эвертона» недавно сказал Николе и паре других игроков, что не рассчитывает на них в новом сезоне. После этого агент Николы отправился на поиски нового клуба, где молодые хорватские футболисты будут играть.

Власич в ЦСКА должен заменить Александра Головина, который отправился в Монако после Чемпионате Мира. Тренер Виктор Гончаренко, как сообщается, даже настаивал на том, чтобы в договоре аренды был пункт с правом выкупа. Гончаренко рассматривает Власича в качестве «десятки», плеймейкера команды, которым был Головин, без которого ЦСКА в настоящее время выглядит неубедительно.

Никола будет играть в российской команде, занявшей второе место в прошедшем сезоне, вместе с игроками сборной России - Игорем Акинфеевым, Марио Фернандесом, Аланом Дзагоевым. Участие ЦСКА в Лиге чемпионов, и тот факт, что на переходе игрока настаивал главный тренер, являются хорошим шансом для молодого хорвата проявить себя в матчах, а не только на тренировках, как в Эвертоне. Кроме того, ЦСКА готов заплатить за игрока 10 миллионов евро, и официальное объявление игрока может быть озвучено до конца дня или не позднее завтра.


Из хорватского источника.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№3 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 11:01) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: P. Holmberg
армейские болельщики видят в этом заявление очевидный намек, что игрок переходит в ЦСКА.


Да уж сколько видели намёков и более очевидных .
А заканчивалось ничем,,,


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№2 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 10:31) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: Смотрящий
Чтобы написать "ЦСКА великолепный клуб"?

Это мы и без Влашича-отца знаем.)


Вот бывают же адекватные люди из спартачей, С чувством реальности))

А по факту- армейские болельщики видят в этом заявление очевидный намек, что игрок переходит в ЦСКА.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 09:20) #
  • +8
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Но сейчас я не могу давать никаких комментариев об аренде сына

Тогда, для чего эта новость?
Чтобы написать "ЦСКА великолепный клуб"?

Это мы и без Влашича-отца знаем.)


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
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