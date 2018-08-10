Забьёт ли Смолов, победит ли наконец ЦСКА, отмажется ли "Зенит"? Превью 3-го тура РПЛ

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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
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После ужасного начала еврокубкового сезона для наших команд возвращаемся к родному чемпионату зализывать раны. О том, какие интриги ждут нас в эти выходные и какие матчи будет особенно интересно смотреть, рассказывает Rusfootball.info
Будем откровенны, не самый любопытный матч. Впрочем, интрига здесь точно есть. Ни те, ни другие в этом сезоне ещё не побеждали. "Динамо" в первом туре почти сразу же осталось в меньшинстве и держалось за ничью в Туле, на прошлых выходных "бело-голубые" открыли счёт в игре против "Рубина", но потом пропустили и могли вовсе проиграть, если бы не культовая фигура для нашего чемпионата Александр Бухаров, настырно поровший все моменты, которые создавали ему партнёры. "Урал" и вовсе проиграл два матча - "Анжи" и "Краснодару". Правда, с "быками" Екатеринбург пободался достойно.
Попадёт ли Самба Соу в нашу символическую сборную лучших игроков третий тур подряд? Тоже интрига. Вообще, многое будет решаться именно среди полузащитников. Там играют главные лица обеих команд на данный момент. У "Динамо" это Самба, действующий теперь как полузащитник box to box, а у "Урала" куда более заточенный на атаку Бикфалви - он вообще теперь играет даже больше второго нападающего. Именно он оформил единственный гол Екатеринбурга в этом сезоне.
Это, кстати, будет третья подряд домашняя игра "Урала". Если выйдет так, что за три встречи дома Екатеринбург не наберет ни одного очка, то будет смысл говорить о серьезном провале на старте.
Пятница, 17:30. Матч Премьер
Здесь становится горячее. "Армейцы", переживающие перестроечный сезон, на зубах вытащили Суперкубок, а вот дальше пошли без успехов - ничья в Самаре и поражение от "Ростова". Вся проблема заключается именно в нападении, оборона "красно-синих" действует вполне себе неплохо - за исключением отдельных фрагментов, типа действий Щенникова в момент, когда забивал "Ростов".
Если не решать эти проблемы с новичком премьер-лиги "Енисеем", то можно вообще бороться за выживанием. Ждём в основе Эрнандеса, потому что Чалов действует совсем примитивно и скучно. Создаётся устойчивое впечатление, что российский форвард не развивается и повторяет путь какого-нибудь Салугина. А вот новоиспеченный форвард "красно-синих" оставил приятное впечатление, пусть отличиться и не успел.
Суббота, 16:30. Матч ТВ
"Анжи" тонет - это очевидно. Не спасут махачкалинцев, похоже, и видеообращения Роберта Карлоса. Но в футбольном плане клуб из Дагестана, игрокам которого уже задерживают зарплату, пока что не совсем на дне. "Анжи" сумел даже победить в первом туре.
Напали на журналистов, а потом – на «Спартак». Ад в Греции
Конечно, шансы махачкалинцев на успех в этой встрече будет напрямую зависеть от того, как москвичи воспримут поражения от ПАОКа. Если правильно, - зарядом спортивной злости на самих себя и оппонентов, желанием исправиться, чтобы негатива вокруг команды стало меньше - надежды у "Анжи" практически нет. Мотивированный "Спартак" - одно из самых страшных явлений нашего футбола.
С другой стороны, мы хорошо знаем "красно-белых". Они вполне способны впасть (правда, Каррере в общем и целом удавалось с этим справляться) и в один их смертных грехов - уныние. В таком случае гости смогут за что-нибудь зацепиться на территории Народной команды.
Не надо забывать и о другом важном вопросе - на чём теперь будет добираться молодёжка "Анжи" до города, где им предстоит играть? В прошлом туре молодые махачкалинцы ездили на автобусе, так что хуже некуда - если только на велосипедах.
Суббота, 19:00. Матч Премьер
Дончане пока идут бодрячком. Они, как и "Зенит" набрали максимум очков в двух встречах, и вряд ли захотят тормозить в своей успешной поступи на домашней игре против соперника, разгромленного неделю назад "Оренбургом".
В первую очередь, интересно будет следить за правым защитником хозяев Сергеем Паршивлюком. Экс-"спартаковцы" - речь об игроке и главном тренере - похоже, нашли общий язык. Два тура подряд Паршивлюк попадал в нашу сборную лучших игроков тура - в первом случае за голевую передачу, во втором за победный гол. Да и вообще, выглядит он пока что здорово: как в плане своих основных функций, так и впереди.
С "Крыльями Советов" пока немного тяжелее. Тихонову, очевидно, будет очень трудно в этом сезоне удержать самарцев в Премьер-лиге. В любом случае, намечается крайне любопытное противостояние имени "Спартака" - Тихонов против Карпина.
Суббота, 21:30. Матч Премьер
Главная интрига этого матча - появление в составе "красно-зеленых" Фёдора Смолова. Новичок "железнодорожников" призван помочь Юрию Семину и команде решить проблемы с забитыми мячами, которых чемпиону пока что крайне не хватает. Пока что кажется, что Смолов должен появиться на поле с первых минут - всё-таки положение "Локо" не такое устойчивое, чтобы долго наигрывать Фёдора и давать ему время привыкнуть к новому коллективу и новому порядку игры.
"Трансферная кампания "Локомотива" завершена". О том, как чемпион будет играть в новом сезоне
Тем более, сам игрок уже провёл два матча в этом сезоне - вряд ли есть смысл держать его сейчас на лавке, чтобы он терял форму.
В остальном, "Локо" может быть спокоен. Оборона выдержала испытание "Спартаком". Вполне возможно, что в более спокойном матче куда интереснее покажет себя Крыховяк, оставивший не самое лучшее впечатление после московского дерби.
Воскресенье, 14:00. Матч Премьер
Пока что выглядит так, будто тульское руководство абсолютно зря упустило Миодрага Божовича, обидев его несвоевременным предложением контракта. Олег Кононов пока что набрал только одно очко, учитывая, что в первом туре его команда практически всю встречу играла в большинстве. Правда, по итогам двух туров выводы делать всё-таки рано, - Кононов вполне может ещё найти подход к своим новым подопечным. Но пока что - ничья дома с "Динамо" и поражение от "Зенита".
"Ахмат" же сумел победить в своих стенах "Енисей", но до этого проиграл "Ростову". Правда, там так же, как и в случае с первой игрой "Арсенала" было удаление. Пока что всё идёт к тому, что это будет очередной нестабильный сезон "Ахмата", в котором грозненцы займут место в середине таблицы, никого особенно не расстроят, но и обрадуют вряд ли.
Ну и любопытное противостояние, Кононов будет бороться со своим бывшим помощником. И одновременно с этим - пытаться обыграть команду, из которой его уволили в прошлом сезоне.
Воскресенье, 16:30. Матч ТВ
"Краснодару" теперь придется как-нибудь обходиться без своей главной звезды, - Фёдор Смолов, как мы уже говорили уехал в "Локомотив". Так что теперь Мусаеву придется либо использовать на этой позиции легионеров, либо начинать доверять воспитанникам клуба - речь в первую очередь идет об Иване Игнатьеве, уже забивавшем в премьер-лиге и достойно заменявшем Фёдора Смолова. Посмотреть на то, как "быки" будут справляться с такой неприятностью, можно будет уже в этих выходные, потому что взломать "Уфу" - дело совсем не легкое (только если речь идет не о страшном люксембургском "Прогресе" - почему-то у них, в отличие от того же "Локомотива", это получалось).
Правда, и хозяевам поля будет не просто. Всё дело в том, что на неделе "Уфа" играла в Лиге Европы, и это должно сказаться на физическом состоянии игроков. Всё-таки восстановиться за два дня - дело крайне непростое. Но в данном случае уфимцам ещё повезло, что две игры подряд они проводят дома - перелеты вполне могли осложнить ситуацию. Здесь надо учитывать и психологическое состояние, - мысли об ответной игре (а никакой уверенности в проходе "Уфы" нет) наверняка будут слегка отвлекать хозяев поля.
Понедельник, 17:30. Матч Премьер
После унижения в Минске питерцам надо хоть как-то реабилитироваться в глазах своих болельщиков. Конечно, даже уверенная победа над казанцам не гарантирует восстановления репутации, но начать следует именно с этого. Не говоря уже о том, что пробиться Санкт-Петербургу в следующий раунд Лиги Европы теперь практически невозможно, так что теперь надо компенсировать один провал успехами в другом турнире.
«Зенит» опозорился в Минске. Почему это хорошо
Но компенсировать свою неудачу будет очень непросто - "Рубин" на старте сезона очень неплох. Да, им не удалось додавить "Динамо" в прошлом туре, чтобы добиться второй победы из двух возможных, но здесь сказалась травма Азмуна. А забивать с Александром Бухаровым в нынешнем состоянии, - задача чрезвычайно нелегкая. Кроме того, задачу подопечным Бердыева осложняют кадровые проблемы (травмы Уремовича и Подберезкина, плохая готовность Кудряшова и Граната). Казань пока что никак не может разобраться с теми трудностями, которые возникли после испанской эры и бешеных трат.
В любом случае - "Рубин" - "Зенит" центральный матч этого тура. От питерцев, конечно, ожидают много большего из-за ужасного результата на неделе. Если гости не смогут победить, можно будет смело говорить о том, что начало сезона с треском провалено.
Понедельник, 20:00. Матч Премьер
Григорий Каленов, Rusfootball.info
"Урал" - "Динамо"
Будем откровенны, не самый любопытный матч. Впрочем, интрига здесь точно есть. Ни те, ни другие в этом сезоне ещё не побеждали. "Динамо" в первом туре почти сразу же осталось в меньшинстве и держалось за ничью в Туле, на прошлых выходных "бело-голубые" открыли счёт в игре против "Рубина", но потом пропустили и могли вовсе проиграть, если бы не культовая фигура для нашего чемпионата Александр Бухаров, настырно поровший все моменты, которые создавали ему партнёры. "Урал" и вовсе проиграл два матча - "Анжи" и "Краснодару". Правда, с "быками" Екатеринбург пободался достойно.
Попадёт ли Самба Соу в нашу символическую сборную лучших игроков третий тур подряд? Тоже интрига. Вообще, многое будет решаться именно среди полузащитников. Там играют главные лица обеих команд на данный момент. У "Динамо" это Самба, действующий теперь как полузащитник box to box, а у "Урала" куда более заточенный на атаку Бикфалви - он вообще теперь играет даже больше второго нападающего. Именно он оформил единственный гол Екатеринбурга в этом сезоне.
Это, кстати, будет третья подряд домашняя игра "Урала". Если выйдет так, что за три встречи дома Екатеринбург не наберет ни одного очка, то будет смысл говорить о серьезном провале на старте.
Пятница, 17:30. Матч Премьер
"Енисей" - ЦСКА
Здесь становится горячее. "Армейцы", переживающие перестроечный сезон, на зубах вытащили Суперкубок, а вот дальше пошли без успехов - ничья в Самаре и поражение от "Ростова". Вся проблема заключается именно в нападении, оборона "красно-синих" действует вполне себе неплохо - за исключением отдельных фрагментов, типа действий Щенникова в момент, когда забивал "Ростов".
Если не решать эти проблемы с новичком премьер-лиги "Енисеем", то можно вообще бороться за выживанием. Ждём в основе Эрнандеса, потому что Чалов действует совсем примитивно и скучно. Создаётся устойчивое впечатление, что российский форвард не развивается и повторяет путь какого-нибудь Салугина. А вот новоиспеченный форвард "красно-синих" оставил приятное впечатление, пусть отличиться и не успел.
Суббота, 16:30. Матч ТВ
"Спартак" - "Анжи"
"Анжи" тонет - это очевидно. Не спасут махачкалинцев, похоже, и видеообращения Роберта Карлоса. Но в футбольном плане клуб из Дагестана, игрокам которого уже задерживают зарплату, пока что не совсем на дне. "Анжи" сумел даже победить в первом туре.
Напали на журналистов, а потом – на «Спартак». Ад в Греции
Конечно, шансы махачкалинцев на успех в этой встрече будет напрямую зависеть от того, как москвичи воспримут поражения от ПАОКа. Если правильно, - зарядом спортивной злости на самих себя и оппонентов, желанием исправиться, чтобы негатива вокруг команды стало меньше - надежды у "Анжи" практически нет. Мотивированный "Спартак" - одно из самых страшных явлений нашего футбола.
С другой стороны, мы хорошо знаем "красно-белых". Они вполне способны впасть (правда, Каррере в общем и целом удавалось с этим справляться) и в один их смертных грехов - уныние. В таком случае гости смогут за что-нибудь зацепиться на территории Народной команды.
Не надо забывать и о другом важном вопросе - на чём теперь будет добираться молодёжка "Анжи" до города, где им предстоит играть? В прошлом туре молодые махачкалинцы ездили на автобусе, так что хуже некуда - если только на велосипедах.
Суббота, 19:00. Матч Премьер
Наш друг @Oficial_RC3 передаёт всем привет! #АнжиЖиви ? pic.twitter.com/4ORGwDPd8O— ФК «Анжи» (@fc_anji) August 8, 2018
"Ростов" - "Крылья Советов"
Дончане пока идут бодрячком. Они, как и "Зенит" набрали максимум очков в двух встречах, и вряд ли захотят тормозить в своей успешной поступи на домашней игре против соперника, разгромленного неделю назад "Оренбургом".
В первую очередь, интересно будет следить за правым защитником хозяев Сергеем Паршивлюком. Экс-"спартаковцы" - речь об игроке и главном тренере - похоже, нашли общий язык. Два тура подряд Паршивлюк попадал в нашу сборную лучших игроков тура - в первом случае за голевую передачу, во втором за победный гол. Да и вообще, выглядит он пока что здорово: как в плане своих основных функций, так и впереди.
С "Крыльями Советов" пока немного тяжелее. Тихонову, очевидно, будет очень трудно в этом сезоне удержать самарцев в Премьер-лиге. В любом случае, намечается крайне любопытное противостояние имени "Спартака" - Тихонов против Карпина.
Суббота, 21:30. Матч Премьер
"Оренбург" - "Локомотив"
Главная интрига этого матча - появление в составе "красно-зеленых" Фёдора Смолова. Новичок "железнодорожников" призван помочь Юрию Семину и команде решить проблемы с забитыми мячами, которых чемпиону пока что крайне не хватает. Пока что кажется, что Смолов должен появиться на поле с первых минут - всё-таки положение "Локо" не такое устойчивое, чтобы долго наигрывать Фёдора и давать ему время привыкнуть к новому коллективу и новому порядку игры.
"Трансферная кампания "Локомотива" завершена". О том, как чемпион будет играть в новом сезоне
Тем более, сам игрок уже провёл два матча в этом сезоне - вряд ли есть смысл держать его сейчас на лавке, чтобы он терял форму.
В остальном, "Локо" может быть спокоен. Оборона выдержала испытание "Спартаком". Вполне возможно, что в более спокойном матче куда интереснее покажет себя Крыховяк, оставивший не самое лучшее впечатление после московского дерби.
Воскресенье, 14:00. Матч Премьер
"Арсенал" - "Ахмат"
Пока что выглядит так, будто тульское руководство абсолютно зря упустило Миодрага Божовича, обидев его несвоевременным предложением контракта. Олег Кононов пока что набрал только одно очко, учитывая, что в первом туре его команда практически всю встречу играла в большинстве. Правда, по итогам двух туров выводы делать всё-таки рано, - Кононов вполне может ещё найти подход к своим новым подопечным. Но пока что - ничья дома с "Динамо" и поражение от "Зенита".
"Ахмат" же сумел победить в своих стенах "Енисей", но до этого проиграл "Ростову". Правда, там так же, как и в случае с первой игрой "Арсенала" было удаление. Пока что всё идёт к тому, что это будет очередной нестабильный сезон "Ахмата", в котором грозненцы займут место в середине таблицы, никого особенно не расстроят, но и обрадуют вряд ли.
Ну и любопытное противостояние, Кононов будет бороться со своим бывшим помощником. И одновременно с этим - пытаться обыграть команду, из которой его уволили в прошлом сезоне.
Воскресенье, 16:30. Матч ТВ
"Уфа" - "Краснодар"
"Краснодару" теперь придется как-нибудь обходиться без своей главной звезды, - Фёдор Смолов, как мы уже говорили уехал в "Локомотив". Так что теперь Мусаеву придется либо использовать на этой позиции легионеров, либо начинать доверять воспитанникам клуба - речь в первую очередь идет об Иване Игнатьеве, уже забивавшем в премьер-лиге и достойно заменявшем Фёдора Смолова. Посмотреть на то, как "быки" будут справляться с такой неприятностью, можно будет уже в этих выходные, потому что взломать "Уфу" - дело совсем не легкое (только если речь идет не о страшном люксембургском "Прогресе" - почему-то у них, в отличие от того же "Локомотива", это получалось).
Правда, и хозяевам поля будет не просто. Всё дело в том, что на неделе "Уфа" играла в Лиге Европы, и это должно сказаться на физическом состоянии игроков. Всё-таки восстановиться за два дня - дело крайне непростое. Но в данном случае уфимцам ещё повезло, что две игры подряд они проводят дома - перелеты вполне могли осложнить ситуацию. Здесь надо учитывать и психологическое состояние, - мысли об ответной игре (а никакой уверенности в проходе "Уфы" нет) наверняка будут слегка отвлекать хозяев поля.
Понедельник, 17:30. Матч Премьер
"Рубин" - "Зенит"
После унижения в Минске питерцам надо хоть как-то реабилитироваться в глазах своих болельщиков. Конечно, даже уверенная победа над казанцам не гарантирует восстановления репутации, но начать следует именно с этого. Не говоря уже о том, что пробиться Санкт-Петербургу в следующий раунд Лиги Европы теперь практически невозможно, так что теперь надо компенсировать один провал успехами в другом турнире.
«Зенит» опозорился в Минске. Почему это хорошо
Но компенсировать свою неудачу будет очень непросто - "Рубин" на старте сезона очень неплох. Да, им не удалось додавить "Динамо" в прошлом туре, чтобы добиться второй победы из двух возможных, но здесь сказалась травма Азмуна. А забивать с Александром Бухаровым в нынешнем состоянии, - задача чрезвычайно нелегкая. Кроме того, задачу подопечным Бердыева осложняют кадровые проблемы (травмы Уремовича и Подберезкина, плохая готовность Кудряшова и Граната). Казань пока что никак не может разобраться с теми трудностями, которые возникли после испанской эры и бешеных трат.
2012 год. ЦСКА Слуцкого в квалификации ЛЕ горит шведскому АИК - и в том сезоне становится чемпионом России. 2016 год. «Спартак» Аленичева вылетает от кипрского АЕК, приходит Каррера, «Спартак» - чемпион. Кажется, я понимаю, какие примеры вдохновили «Зенит» на эти минские 0:4!— Igor Rabiner (@IgorRabiner) August 9, 2018
В любом случае - "Рубин" - "Зенит" центральный матч этого тура. От питерцев, конечно, ожидают много большего из-за ужасного результата на неделе. Если гости не смогут победить, можно будет смело говорить о том, что начало сезона с треском провалено.
Понедельник, 20:00. Матч Премьер
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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