Забьёт ли Смолов, победит ли наконец ЦСКА, отмажется ли "Зенит"? Превью 3-го тура РПЛ

"Урал" - "Динамо"

"Спартак" - "Анжи"

"Ростов" - "Крылья Советов"

"Оренбург" - "Локомотив"

"Арсенал" - "Ахмат"

"Уфа" - "Краснодар"

"Рубин" - "Зенит"

2012 год. ЦСКА Слуцкого в квалификации ЛЕ горит шведскому АИК - и в том сезоне становится чемпионом России. 2016 год. «Спартак» Аленичева вылетает от кипрского АЕК, приходит Каррера, «Спартак» - чемпион. Кажется, я понимаю, какие примеры вдохновили «Зенит» на эти минские 0:4! — Igor Rabiner (@IgorRabiner) August 9, 2018

После ужасного начала еврокубкового сезона для наших команд возвращаемся к родному чемпионату зализывать раны. О том, какие интриги ждут нас в эти выходные и какие матчи будет особенно интересно смотреть, рассказываетБудем откровенны, не самый любопытный матч. Впрочем, интрига здесь точно есть. Ни те, ни другие в этом сезоне ещё не побеждали. "Динамо" в первом туре почти сразу же осталось в меньшинстве и держалось за ничью в Туле, на прошлых выходных "бело-голубые" открыли счёт в игре против "Рубина", но потом пропустили и могли вовсе проиграть, если бы не культовая фигура для нашего чемпионата Александр Бухаров, настырно поровший все моменты, которые создавали ему партнёры. "Урал" и вовсе проиграл два матча - "Анжи" и "Краснодару". Правда, с "быками" Екатеринбург пободался достойно.Попадёт ли Самба Соу в нашу символическую сборную лучших игроков третий тур подряд? Тоже интрига. Вообще, многое будет решаться именно среди полузащитников. Там играют главные лица обеих команд на данный момент. У "Динамо" это Самба, действующий теперь как полузащитник box to box, а у "Урала" куда более заточенный на атаку Бикфалви - он вообще теперь играет даже больше второго нападающего. Именно он оформил единственный гол Екатеринбурга в этом сезоне.Это, кстати, будет третья подряд домашняя игра "Урала". Если выйдет так, что за три встречи дома Екатеринбург не наберет ни одного очка, то будет смысл говорить о серьезном провале на старте.Здесь становится горячее. "Армейцы", переживающие перестроечный сезон, на зубах вытащили Суперкубок, а вот дальше пошли без успехов - ничья в Самаре и поражение от "Ростова". Вся проблема заключается именно в нападении, оборона "красно-синих" действует вполне себе неплохо - за исключением отдельных фрагментов, типа действий Щенникова в момент, когда забивал "Ростов".Если не решать эти проблемы с новичком премьер-лиги "Енисеем", то можно вообще бороться за выживанием. Ждём в основе Эрнандеса, потому что Чалов действует совсем примитивно и скучно. Создаётся устойчивое впечатление, что российский форвард не развивается и повторяет путь какого-нибудь Салугина. А вот новоиспеченный форвард "красно-синих" оставил приятное впечатление, пусть отличиться и не успел."Анжи" тонет - это очевидно. Не спасут махачкалинцев, похоже, и видеообращения Роберта Карлоса. Но в футбольном плане клуб из Дагестана, игрокам которого уже задерживают зарплату, пока что не совсем на дне. "Анжи" сумел даже победить в первом туре.Конечно, шансы махачкалинцев на успех в этой встрече будет напрямую зависеть от того, как москвичи воспримут поражения от ПАОКа. Если правильно, - зарядом спортивной злости на самих себя и оппонентов, желанием исправиться, чтобы негатива вокруг команды стало меньше - надежды у "Анжи" практически нет. Мотивированный "Спартак" - одно из самых страшных явлений нашего футбола.С другой стороны, мы хорошо знаем "красно-белых". Они вполне способны впасть (правда, Каррере в общем и целом удавалось с этим справляться) и в один их смертных грехов - уныние. В таком случае гости смогут за что-нибудь зацепиться на территории Народной команды.Не надо забывать и о другом важном вопросе - на чём теперь будет добираться молодёжка "Анжи" до города, где им предстоит играть? В прошлом туре молодые махачкалинцы ездили на автобусе, так что хуже некуда - если только на велосипедах.Суббота, 19:00. Матч ПремьерДончане пока идут бодрячком. Они, как и "Зенит" набрали максимум очков в двух встречах, и вряд ли захотят тормозить в своей успешной поступи на домашней игре против соперника, разгромленного неделю назад "Оренбургом".В первую очередь, интересно будет следить за правым защитником хозяев Сергеем Паршивлюком. Экс-"спартаковцы" - речь об игроке и главном тренере - похоже, нашли общий язык. Два тура подряд Паршивлюк попадал в нашу сборную лучших игроков тура - в первом случае за голевую передачу, во втором за победный гол. Да и вообще, выглядит он пока что здорово: как в плане своих основных функций, так и впереди.С "Крыльями Советов" пока немного тяжелее. Тихонову, очевидно, будет очень трудно в этом сезоне удержать самарцев в Премьер-лиге. В любом случае, намечается крайне любопытное противостояние имени "Спартака" - Тихонов против Карпина.Главная интрига этого матча - появление в составе "красно-зеленых" Фёдора Смолова. Новичок "железнодорожников" призван помочь Юрию Семину и команде решить проблемы с забитыми мячами, которых чемпиону пока что крайне не хватает. Пока что кажется, что Смолов должен появиться на поле с первых минут - всё-таки положение "Локо" не такое устойчивое, чтобы долго наигрывать Фёдора и давать ему время привыкнуть к новому коллективу и новому порядку игры.Тем более, сам игрок уже провёл два матча в этом сезоне - вряд ли есть смысл держать его сейчас на лавке, чтобы он терял форму.В остальном, "Локо" может быть спокоен. Оборона выдержала испытание "Спартаком". Вполне возможно, что в более спокойном матче куда интереснее покажет себя Крыховяк, оставивший не самое лучшее впечатление после московского дерби.Пока что выглядит так, будто тульское руководство абсолютно зря упустило Миодрага Божовича, обидев его несвоевременным предложением контракта. Олег Кононов пока что набрал только одно очко, учитывая, что в первом туре его команда практически всю встречу играла в большинстве. Правда, по итогам двух туров выводы делать всё-таки рано, - Кононов вполне может ещё найти подход к своим новым подопечным. Но пока что - ничья дома с "Динамо" и поражение от "Зенита"."Ахмат" же сумел победить в своих стенах "Енисей", но до этого проиграл "Ростову". Правда, там так же, как и в случае с первой игрой "Арсенала" было удаление. Пока что всё идёт к тому, что это будет очередной нестабильный сезон "Ахмата", в котором грозненцы займут место в середине таблицы, никого особенно не расстроят, но и обрадуют вряд ли.Ну и любопытное противостояние, Кононов будет бороться со своим бывшим помощником. И одновременно с этим - пытаться обыграть команду, из которой его уволили в прошлом сезоне."Краснодару" теперь придется как-нибудь обходиться без своей главной звезды, - Фёдор Смолов, как мы уже говорили уехал в "Локомотив". Так что теперь Мусаеву придется либо использовать на этой позиции легионеров, либо начинать доверять воспитанникам клуба - речь в первую очередь идет об Иване Игнатьеве, уже забивавшем в премьер-лиге и достойно заменявшем Фёдора Смолова. Посмотреть на то, как "быки" будут справляться с такой неприятностью, можно будет уже в этих выходные, потому что взломать "Уфу" - дело совсем не легкое (только если речь идет не о страшном люксембургском "Прогресе" - почему-то у них, в отличие от того же "Локомотива", это получалось).Правда, и хозяевам поля будет не просто. Всё дело в том, что на неделе "Уфа" играла в Лиге Европы, и это должно сказаться на физическом состоянии игроков. Всё-таки восстановиться за два дня - дело крайне непростое. Но в данном случае уфимцам ещё повезло, что две игры подряд они проводят дома - перелеты вполне могли осложнить ситуацию. Здесь надо учитывать и психологическое состояние, - мысли об ответной игре (а никакой уверенности в проходе "Уфы" нет) наверняка будут слегка отвлекать хозяев поля.После унижения в Минске питерцам надо хоть как-то реабилитироваться в глазах своих болельщиков. Конечно, даже уверенная победа над казанцам не гарантирует восстановления репутации, но начать следует именно с этого. Не говоря уже о том, что пробиться Санкт-Петербургу в следующий раунд Лиги Европы теперь практически невозможно, так что теперь надо компенсировать один провал успехами в другом турнире.Но компенсировать свою неудачу будет очень непросто - "Рубин" на старте сезона очень неплох. Да, им не удалось додавить "Динамо" в прошлом туре, чтобы добиться второй победы из двух возможных, но здесь сказалась травма Азмуна. А забивать с Александром Бухаровым в нынешнем состоянии, - задача чрезвычайно нелегкая. Кроме того, задачу подопечным Бердыева осложняют кадровые проблемы (травмы Уремовича и Подберезкина, плохая готовность Кудряшова и Граната). Казань пока что никак не может разобраться с теми трудностями, которые возникли после испанской эры и бешеных трат.В любом случае - "Рубин" - "Зенит" центральный матч этого тура. От питерцев, конечно, ожидают много большего из-за ужасного результата на неделе. Если гости не смогут победить, можно будет смело говорить о том, что начало сезона с треском провалено.