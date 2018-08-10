Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Александр Тарханов: комбинационный футбол в исполнении что "Спартака", что "Барселоны" - одинаковый

Заслуженный тренер России, советник президента "Урал" Александр Тарханов признался, что готов возобновить тренерскую деятельность.

"Если будет какое-то предложение, я готов рассмотреть. Я еще вроде не старый. Мне нравится это дело, я скучаю по нему. На сборах помогал тренеру работать с молодежной командой. Сейчас в чемпионате она одержала победу и один раз сыграла вничью. Так что мне интересен и юношеский футбол.

Пошел бы работать, если бы позвал "Спартак", например? Конечно, почему нет! Другие задачи? Там и игроки другие. Чем выше уровень футболистов, тем легче выстроить игру. Я бы стал выстраивать игру. Комбинационный футбол в исполнении что "Спартака", что "Барселоны" - одинаковый. Он подразумевает работу головой и четкие слаженные действия. Сейчас в "Спартаке" нет такого, как было у Романцева или Бескова. Там было видно, что это "Спартак", не перепутаешь ни с кем. Выстраивание игры — сложный тренерский процесс. Я знаю, что приезжают зарубежные тренеры и они отталкиваются от игроков", - цитирует Тарханова Sport24.
Теги: Тарханов Спартак Барселона
Сегодня, 12:17
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
7
(8)
№7 Написал: Седой Россия (Сегодня, 14:13) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Почему же тогда результаты разные?

Почему же тогда результаты разные?

Почему же тогда результаты разные?


--------------------
http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
№6 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 13:53) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Чего Спартаку и не хвтает,выработанных до автоматизма действия.Каррера как будто до сих пор ищет,не может выбрать какой то один футбол.Постоянно меняем тактику.Не смогут наши футболеры все время перестраиваться.Нужно делать что то одно и работать над этим.Как делает Аленичев или Карпин,задрачивают игру до автоматизма и поэтому их команды не спутаешь ни с кем.


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№5 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 13:43) #
  • -3
  •  (3)

Общеизвестный факт, что Тики-Таку Барселона украла у Спартака
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№4 Написал: Рованиеми С-Пб (Сегодня, 13:31) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
"Москвич" и "Мерседес"-это машины, работающие по одному принципу)


--------------------
И это пройдет
Регистрация: 19.08.2010 [жалоба]
№3 Написал: vitalii moldova (Сегодня, 13:29) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
laughing
Регистрация: 28.12.2009 [жалоба]
№2 Написал: anonymous (Сегодня, 13:02) #
  • -6
  •  (8)
online

а ПАОК играет как Реал
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№1 Написал: Lana Del Andrey Rostov-on-Don (Сегодня, 12:37) #
  • -4
  •  (14)
Болеет за:
«Ростов»
Александр Фёдорович, закусывать надо smile
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.