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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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На матче "Енисей" - ЦСКА ожидается аншлаг
Болельщики раскупили все билеты на матч третьего тура чемпионата России между красноярским "Енисеем" и московским ЦСКА.
"Все билеты на матч с ЦСКА были раскуплены за четыре с половиной дня. Поэтому в день матча будет выброшено в продажу еще порядка тысячи билетов", — заявили в пресс-службе красноярского клуба.
Встреча состоится 11 августа в Тюмени, так как домашний стадион "Енисея" в Красноярске находится на реконструкции. Вместительность тюменского стадиона "Геолог" составляет 13 тысяч человек.
Поддержать ЦСКА из Москвы в Тюмень приедет около 700 человек.
ТАСС
"Все билеты на матч с ЦСКА были раскуплены за четыре с половиной дня. Поэтому в день матча будет выброшено в продажу еще порядка тысячи билетов", — заявили в пресс-службе красноярского клуба.
Встреча состоится 11 августа в Тюмени, так как домашний стадион "Енисея" в Красноярске находится на реконструкции. Вместительность тюменского стадиона "Геолог" составляет 13 тысяч человек.
Поддержать ЦСКА из Москвы в Тюмень приедет около 700 человек.
ТАСС
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