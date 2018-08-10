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На матче "Енисей" - ЦСКА ожидается аншлаг

Болельщики раскупили все билеты на матч третьего тура чемпионата России между красноярским "Енисеем" и московским ЦСКА.

"Все билеты на матч с ЦСКА были раскуплены за четыре с половиной дня. Поэтому в день матча будет выброшено в продажу еще порядка тысячи билетов", — заявили в пресс-службе красноярского клуба.

Встреча состоится 11 августа в Тюмени, так как домашний стадион "Енисея" в Красноярске находится на реконструкции. Вместительность тюменского стадиона "Геолог" составляет 13 тысяч человек.

Поддержать ЦСКА из Москвы в Тюмень приедет около 700 человек.

ТАСС
Теги: Енисей ЦСКА
Сегодня, 12:19
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№1 Написал: safonas (Сегодня, 13:01) #
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здорово


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
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