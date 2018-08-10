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Никола Влашич в ближайшее время присоединится к ЦСКА

Полузащитник "Эвертона"Никола Влашич близок к переходу в ЦСКА на правах аренды, сообщает Vecernji.hr. Соглашение будет рассчитано на один сезон.

Армейцы готовы были выкупить 20-летнего футболиста за 10 миллионов евро, однако "ириски" ответили отказом.

В прошлом сезоне Влашич провел за "Эвертон" 19 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.
Теги: ЦСКА Эвертон
Сегодня, 12:45
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6
(6)
№6 Написал: midlton Eire (Сегодня, 14:32) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
интересно где опорники?????опорник нужен да с опытом а не моложежь хватит набрали зелень!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ЯКА хорош уже сейчас, адаптируется будет лучше


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Есть повод,нет повода-свинья все равно хрюкает...
Было бы корыто, а свиньи найдутся...
Регистрация: 21.11.2009 [жалоба]
№5 Написал: Седой Россия (Сегодня, 13:59) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Статистика не самая блестящая, да и из АПЛ ехать в РПЛ...может и хорошо, что именно аренда. С другой стороны-он молодой и есть перспективы


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
№4 Написал: Макс. Р. Раздолье (Сегодня, 13:25) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: anonymous
Влашича пока в игре не видели


Хорошее впечатление оставляет:
Регистрация: 5.05.2015 [жалоба]
№3 Написал: anonymous (Сегодня, 13:08) #
  • -2
  •  (6)
online

Цитата: Женёка
Влашич, Пашалич - че то мне кажется одна херня...

Пашалич да, а Влашича пока в игре не видели
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№2 Написал: Женёка Дзержинск (Сегодня, 13:03) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Влашич, Пашалич - че то мне кажется одна херня...
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
№1 Написал: alx64 (Сегодня, 12:49) #
  • -1
  •  (5)

интересно где опорники?????опорник нужен да с опытом а не моложежь хватит набрали зелень!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
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