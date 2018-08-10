Бенедикт Хеведес: конечно, пробовал водку

Защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес рассказал о своем отношении к водке.— Конечно. Водка очень популярна в Германии. Буквально за неделю до приезда в Россию я был на русско-немецкой свадьбе. Это было забавно.Все русские кричали "Горько!", когда пара целовалась, а немцы слышали — "Водка". Приходилось пить. Правда, я так и не понял, почему кричат "Горько".