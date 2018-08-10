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Бенедикт Хеведес: конечно, пробовал водку

Защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес рассказал о своем отношении к водке.

— Теперь вы играете в России. Когда-нибудь пробовали водку?

— Конечно. Водка очень популярна в Германии. Буквально за неделю до приезда в Россию я был на русско-немецкой свадьбе. Это было забавно.

Все русские кричали "Горько!", когда пара целовалась, а немцы слышали — "Водка". Приходилось пить. Правда, я так и не понял, почему кричат "Горько".

Sport24
Теги: Хеведес Локомотив
Сегодня, 13:06
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