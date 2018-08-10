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"Краснодар" пожелал Смолову удачи в "Локомотиве"

"Краснодар" поблагодарил нападающего Федора Смолов за игру и пожелал дальнейших успехов.

"Сегодня, 10 августа 2018 года, "Краснодар" и "Локомотив" окончательно урегулировали все формальности трансфера в ряды столичного клуба нападающего Федора Смолова и подписали все соответствующие документы.

"Краснодар" благодарит Федора за игру и желает ему успехов в дальнейшей спортивной карьере!", - говорится на официальном сайте "быков".
Теги: Смолов Краснодар Локомотив
Сегодня, 13:18
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№3 Написал: сын кубани краснодар (Сегодня, 14:51) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
в 5 туре будет играть против нас, интересно его задержат на 15 суток:)))


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Краснодар-футбольная столица юга Руси!
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
№2 Написал: ALLEXSCV (Сегодня, 14:48) #
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online
Болеет за:
«Реал»
"КРАСНОДАР" ПОЖЕЛАЛ СМОЛОВУ УДАЧИ В "ЛОКОМОТИВЕ"
И выдохнул с облегчением.
Регистрация: 25.11.2017 [жалоба]
№1 Написал: Koman4 Приморье (Сегодня, 13:33) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
"КРАСНОДАР" ПОЖЕЛАЛ СМОЛОВУ УДАЧИ В "ЛОКОМОТИВЕ" и погрузил остатки от его автомобиля на эвакуатор для отправки)))
Регистрация: 6.02.2008 [жалоба]
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