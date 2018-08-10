Бенедикт Хеведес: пробки и трафик в Москве – настоящий ужас!

Защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес рассказал о адаптации к жизни в России.– К пробкам и трафику – это настоящий ужас! Иногда приходится передвигаться на метро, чтобы добраться из одной части города в другую. А сегодня, чтобы успеть к вам на интервью, сел на автобус. Я еще не успел посмотреть всю Москву, но уже был на Красной площади – там очень красиво. Понял, что Россию и Германию нельзя сравнивать. У Москвы особый шарм! Пока мне все очень нравится, и я с нетерпением жду возможности изучить город.– Да, но не так часто, как в Германии или Италии. Там это происходило на каждом шагу и иногда надоедало.В Москве люди не так сильно увлечены футболом: видно, что они живут своей жизнью, а на улице очень сосредоточены на дороге. Для меня это только плюс, ведь есть возможность спокойно передвигаться по городу. В Москве чувствую себя очень свободно.