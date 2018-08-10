Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

"Бордо" проявляет интерес к Артему Дзюбе

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба может продолжить карьеру в "Бордо", сообщает France Football.

Жирондинцы находятся в поисках мощного форварда, и Дзюба является приоритетным вариантом. Клуб в ближайшее время свяжется с "Зенитом" по поводу трансфера игрока.

Ранее Дзюба заявлял, что хотел бы поиграть в Европе.
Теги: Дзюба Зенит Бордо Трансферы
Сегодня, 15:16
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
13
(3)
№13 Написал: oblom (Сегодня, 16:56) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Parshin
Артём Сергеевич, не вздумайте ехать - Бордо - это страшный "пьяный " город , здесь делают и пьют вино- "Бордо"... Плохая примета - Бордо - это Бордельеро - Бардак... Еще , не дай Бог, начнете пить..

Ну так пора уже,годы то идут.Многие его ровесники уже пытаются завязать,а он еще не начинал.Вино это же кровь Христа,нужно пить,очищаться.))))))
Регистрация: 11.02.2017 [жалоба]
№12 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 16:52) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
А почему не Заболотного? Ведь сам Манчини поставил его выше Дзюбы!
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
№11 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 16:47) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
А Ригони им не нужен?


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№10 Написал: yanus0407 Санкт - Петербург (Сегодня, 16:33) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Заодно и Заболотного забирайте...


--------------------
Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
№9 Написал: coban сегодня (Сегодня, 16:24) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Parshin
Еще , не дай Бог, начнете пить..

Курить и играть..


--------------------
No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
№8 Написал: safonas (Сегодня, 16:10) #
  • 0
  •  (0)

не верю!


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№7 Написал: Realist2000 (Сегодня, 15:52) #
  • 0
  •  (6)

Бордо готовится к зиме,решило дерева прикупить.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№6 Написал: Parshin (Сегодня, 15:52) #
  • -2
  •  (6)
online

Артём Сергеевич, не вздумайте ехать - Бордо - это страшный "пьяный " город , здесь делают и пьют вино- "Бордо"... Плохая примета - Бордо - это Бордельеро - Бардак... Еще , не дай Бог, начнете пить..
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№5 Написал: truten74 (Сегодня, 15:47) #
  • +2
  •  (4)

Дзюбе в Китае 6 лямов предлогали,отказался ,посчитал за понижение.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
№4 Написал: Frankenstein (Сегодня, 15:41) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Расстроился после Минска Артёмка,теперь навигатор Яндекс уверенно указал путь на Бордо)
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№3 Написал: fc zenit spb-Russia Дудинка (Красноярский край) - Оренбург (Сегодня, 15:39) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Бордо, пожалейте нас. Купите это.
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
№2 Написал: Босх Россия (Сегодня, 15:34) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
зарплату не потянут..2,2 млн..при наших 13 проц НДФЛ.. этож 4 ляма в год, уних..при их налогах...


--------------------
Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
№1 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 15:29) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
15ть ляиов и он Ваш.
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.