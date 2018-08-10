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"Краснодар" представил полосатую бело-зеленую форму (видео)

"Краснодар" представил третий комплект формы.

Экипировка окрашена в зеленый и белый цвета. В оформлении футболок использованы вертикальные полосы.

Теги: Краснодар
Сегодня, 15:32
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№10 Написал: SVN (Сегодня, 16:58) #
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Старая форма гораздо лучше.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№9 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 16:20) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Parshin
Ну, если команда называется КРАСНО-дар, если команда из города КРАСНО-дара, то по всем логикам форма команды должны быть КРАСНОЙ или преимущественно КРАСНОЙ... Ан, нет, зеленку рисуют

Быки не любят красный цвет, а зелёный их среда обитания.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
№8 Написал: raiskayumov reg02 (Сегодня, 16:13) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Parshin
Поражаюсь нашим командам! Черт знает что делают со своими формами! (((
Ну, если команда называется КРАСНО-дар, если команда из города КРАСНО-дара, то по всем логикам форма команды должны быть КРАСНОЙ или преимущественно КРАСНОЙ... Ан, нет, зеленку рисуют, да еще полосатую - пижамно-зэковскую... Просто слов нет!


А магазины у армяна были все красные! smile


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только СПАРТАК М и РОССИЯ
Регистрация: 29.03.2009 [жалоба]
№7 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 16:01) #
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Совсем без звёзд остались. Никого не узнаю.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№6 Написал: Parshin (Сегодня, 15:56) #
  • -4
  •  (4)
online

Поражаюсь нашим командам! Черт знает что делают со своими формами! (((
Ну, если команда называется КРАСНО-дар, если команда из города КРАСНО-дара, то по всем логикам форма команды должны быть КРАСНОЙ или преимущественно КРАСНОЙ... Ан, нет, зеленку рисуют, да еще полосатую - пижамно-зэковскую... Просто слов нет!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№5 Написал: Ramzes Hamburg (Сегодня, 15:55) #
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Болеет за:
«Барселона»
Бетис испанский бегает в таких


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Spartak Moscow, Roma, Lyon, St. Pauli, PSV, River, Flamengo...
Регистрация: 3.11.2006 [жалоба]
№4 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 15:45) #
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online

Как у львовских Карпат
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№3 Написал: Frankenstein (Сегодня, 15:43) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Арбузная бахча)
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№2 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 15:41) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
ахха, в такой форме тоько и бегать - руки за спину...


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№1 Написал: dekkaktus Наша Раша (Сегодня, 15:36) #
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Болеет за:
«Краснодар»
конченная форма...
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
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