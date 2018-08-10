"Спартак" объявил о подписании Романа Еременко

?????? Массимо Каррера: «Добро пожаловать в спартаковскую семью, Роман!»



Официально! Наш клуб достиг договоренности о подписании трудового договора с Романом Ерёменко. ???



??? Эксклюзив ?? https://t.co/NYRkLvY4Oq#Спартак #РоманЕрёменко #Spartak pic.twitter.com/gU3aeuGo0X — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) August 10, 2018

"Спартак" официально объявил о подписании контракта с финским полузащитником Романом Еременко.Ерёменко будет выступать за красно-белых под 26-м номером.