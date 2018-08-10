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"Спартак" объявил о подписании Романа Еременко

"Спартак" официально объявил о подписании контракта с финским полузащитником Романом Еременко.

Ерёменко будет выступать за красно-белых под 26-м номером.

Теги: Еременко Спартак Трансферы
Сегодня, 16:25
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27
(3)
№27 Написал: soloz Россия (Сегодня, 17:26) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: РостовПапа
Отличный игрок, настоящий торчок


Кокаиновый ...брамонтановый!! sweat_smile
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
№26 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 17:21) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
мдя...
жираф большой, ему видней (с)
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№25 Написал: РостовПапа (Сегодня, 17:16) #
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Болеет за:
«Ростов»
Отличный игрок, настоящий торчок
Регистрация: 18.05.2016 [жалоба]
№24 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 17:14) #
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Болеет за:
«Спартак»
Наркошей не выглядит.

А вам Родионов на этом фото никого не напоминает?)


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№23 Написал: Черный Лис (Сегодня, 17:14) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Что-то он такой тощий, будто всю дискву с герыча не слезал
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№22 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 16:59) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Гастэряну
совсем дела у федуна плохи

Тебе бы его проблемы дебилушка
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№21 Написал: coban сегодня (Сегодня, 16:59) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну и славно..А кокс,xyли кокс.
Ну разнюхался разок-другой. Ну не повезло) Лишь бы водку не пил..
Добро пожаловать, верим.


--------------------
No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
№20 Написал: safonas (Сегодня, 16:57) #
  • +2
  •  (6)

Цитата: sanyapytilin
Исхудал-то как от кокса)
Поприветствуем наркошу в поросятне)

вы ж не платили зп, вот и исхудал, теперь придется вам треху ему класть, чтобы заработать бабок и отъесть лицо laughing


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№19 Написал: nedva Russia (Сегодня, 16:57) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Жаль, не в начале сезона Рома пришел, сейчас очень бы пригодился.
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
№18 Написал: Kostik (Сегодня, 16:51) #
  • +1
  •  (5)

Там уже вторую лавку запасных пора подставлять
Регистрация: 20.03.2008 [жалоба]
№17 Написал: mustang (Сегодня, 16:49) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
в спартаке засланный казачок в руководстве, другого объяснение у меня нет


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за спартак болеет интеллигенция
Регистрация: 23.12.2015 [жалоба]
№16 Написал: сынок CCCP (Сегодня, 16:47) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Исхудал-то как от кокса)
Поприветствуем наркошу в поросятне)

дзагоев такой же
Регистрация: 18.07.2011 [жалоба]
№15 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 16:46) #
  • +1
  •  (15)
Болеет за:
ЦСКА
Исхудал-то как от кокса)
Поприветствуем наркошу в поросятне)


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№14 Написал: сынок CCCP (Сегодня, 16:45) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
погоняло в спартаке будет кокс
Регистрация: 18.07.2011 [жалоба]
№13 Написал: raiskayumov reg02 (Сегодня, 16:43) #
  • +5
  •  (23)
Болеет за:
«Спартак»
Рома игрок классный, обязательно докажет свой уровень.


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только СПАРТАК М и РОССИЯ
Регистрация: 29.03.2009 [жалоба]
№12 Написал: малкавиан Санта-Моника (Сегодня, 16:41) #
  • -4
  •  (16)

кокаинщику там самое место.
интересно, что теперь старый еврей скажет про жентельменские договоренности.


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в жизни череда фрустраций
и кругом одно говно,
изменение формаций
бесполезно - всё одно.
Регистрация: 22.11.2011 [жалоба]
№11 Написал: Parshin (Сегодня, 16:40) #
  • +6
  •  (12)
online

Это самое лучшее приобретение "Спартака" в этом сезоне!
Ерёма себя покажет!!! Вперед, РомЕрём - всех порвём!!!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№10 Написал: Гастэряну (Сегодня, 16:40) #
  • -1
  •  (19)

пищевик отбросы Гинера подбирает, совсем дела у федуна плохи joy


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пищевик - бАмжи мАсковские, у них даже стадиона своего нет.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№9 Написал: Xar Москва (Сегодня, 16:36) #
  • -5
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
наверное у Гинера щас знатно бомбит
Регистрация: 20.10.2013 [жалоба]
№8 Написал: And70 СССР (Сегодня, 16:33) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Конь в мешке.

smile
Регистрация: 24.11.2010 [жалоба]
№7 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 16:33) #
  • +3
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
смотрите всю разметку снюхает


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№6 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 16:33) #
  • +2
  •  (18)
online

Динамо Киев, ЦСКА, кокаин, Спартак. С хорошей родословной игрока хрюши подписали
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№5 Написал: Mahoylich Москва (Сегодня, 16:32) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Если без кокса будет также играть, как и за ЦСКА, то я однозначно за.


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Я за Спартак с 1972 года. Хочу Пять звезд
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
№4 Написал: Lols Лондон (Сегодня, 16:31) #
  • -1
  •  (25)
Болеет за:
«Ньюкасл»
Ничего удивительного, посмотрите на состав спартака. Любят всякую шваль за другими клубами собирать. Команда проституток.
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 16:31) #
  • 0
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lana Del Andrey
Кот в мешке.

Конь в мешке.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№2 Написал: Шампиньон Столица Мира (Сегодня, 16:30) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lana Del Andrey
Кот в мешке.

кокс
Регистрация: 26.01.2018 [жалоба]
№1 Написал: Lana Del Andrey Rostov-on-Don (Сегодня, 16:28) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Ростов»
Кот в мешке.
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
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