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Стали известны стартовые составы "Урала" и "Динамо"

Стали известны стартовые составы на матч 3-го тура чемпионата России "Урал" - "Динамо".

"Урал": Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Димитров, Евсеев, Емельянов, Бикфалви, Бумаль, Ильин.

"Динамо": Шунин, Козлов, Рыков, Шунич, Хольмен, Жоаузинью, Соу, Рауш, Черных, Луценко, Панченко.
Теги: Урал Динамо
Сегодня, 16:30
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