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Капитан "Ахмата" Ризван Уциев присоединился к акции "Анжи", живи"

Капитан "Ахмата" Ризван Уциев поддержал "Анжи", который находится в тяжелой финансовой ситуации.

"Я присоединяюсь к акции "Анжи", живи". Хочу выразить поддержку болельщикам и своим коллегам-футболистам. Я не могу понять и принять, что народная команда, в которой играли легенды дагестанского и мирового футбола, может прекратить свое существование.

В Дагестане очень любят футбол. Болельщики наших команд дружат и поддерживают друг друга. Призываю всех сделать все возможное, чтобы сохранить народную команду "Анжи". "Анжи" должен жить", – заявил защитник.

Теги: Уциев Ахмат Анжи
Сегодня, 19:03
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№1 Написал: ilovefootball (Сегодня, 19:11) #
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Я за "Кавказскую ПФЛ", а вы?
Регистрация: 18.03.2013 [жалоба]
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