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"Динамо" избежало поражения в матче с "Уралом"

В матче 3-го тура чемпионата России "Урал" не смог удержать преимущества над "Динамо".

Чемпионат России

3 тур

Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия)

"Урал" – "Динамо" М 1:1

Гол: Бикфалви, 54 - Марков, 87

"Урал": Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Димитров, Евсеев (Данцев, 82), Емельянов, Бикфалви, Бумаль, Ильин (Егорычев 76).

"Динамо": Шунин, Козлов, Рыков, Шунич, Хольмен (Соснин, 61), Жоаузинью, Соу, Рауш (Темников, 86), Черных, Луценко, Панченко (Марков, 84).

Предупреждения: Емельянов, 44, Соснин, 83
Теги: Урал Динамо
Сегодня, 19:22
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(2)
№5 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 19:50) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Пример надо брать с одноклубников из Минска ,а у нас пля зажирели - надеюсь тов. Хохлов примет меры ,ибо с такой игрой очков не набирают,а только по очку получают...


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
№4 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 19:49) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Опять чемпионами будут, в ФНЛ


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№3 Написал: pivas (Сегодня, 19:38) #
  • +3
  •  (3)

Действительно избежало поражения , и при этом чуть - ли не выиграло . Игра Динамо мне категорически не нравится .
Регистрация: 23.05.2016 [жалоба]
№2 Написал: sergey3709 (Сегодня, 19:27) #
  • +3
  •  (3)
online

Ошибочная стратегия игры в 5 защитников,вынужденные замены подтвердили это
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
№1 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 19:24) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Динамо» М
не может видно хохлов команды к сезону готовить. очень слабо.
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
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