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Дмитрий Парфенов: ни в коем случае нельзя говорить о нефартовости стадиона в Екатеринбурге

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов прокомментировал результат матча 3-го тура чемпионата России против "Динамо" (1:1).

"Первый тайм неплохой, второй тоже. Искрометный матч получился для болельщиков, но не для тренеров. Все-таки должны удерживать результат, и были моменты, где можно было его развить.

"Динамо" рисковало, усилило атаку, и, думаю, итог закономерный. Ни в коем случае нельзя говорить о нефартовости этого стадиона.

У нас прекрасная арена, прекрасные болельщики, и нам надо только работать и терпеть", – сказал Парфенов в эфире телеканала "Матч Премьер".

"Чемпионат.сом"
Теги: Парфенов Урал Динамо
Сегодня, 20:28
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