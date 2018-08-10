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Дмитрий Хохлов: "Динамо" могло как победить "Урал", так и проиграть ему

Главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов прокомментировал результат матча третьего тура Российской Премьер-Лиги с "Уралом" (1:1).

"Любой тренер не будет доволен ничейным результатом. Думаю, если спросить у Парфёнова, он то же самое скажет. Но игра была разбита на отрезки, мы могли как выиграть, так и проиграть. Поэтому сейчас рассуждать, доволен я или нет, не вижу смысла.

Лучший отрезок у нас был тогда, когда мы перешли на 4-2-3-1. Во втором тайме стали и моменты появляться, стали проходить комбинации, которые наигрывали. Понимали, что "Урал" с первых минут пойдёт большими силами вперёд, поэтому изначально выбрали схему с пятью защитниками, чтобы гасить фланговые атаки с активными Кулаковым и Меркуловым. По ходу встречи планировали перестроиться в зависимости от результата. Ну и счёт к этому подтолкнул", — сказал Хохлов в эфире телеканала "Матч Премьер".

"Чемпионат.сом"
Теги: Хохлов Динамо Урал
Сегодня, 21:15
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