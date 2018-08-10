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"Спартак" продлил спонсорский контракт с "Трехгорным"

"Спартак" и "Московская пивоваренная компания" продлили сотрудничество.

Новое спонсорское соглашение будет действовать на протяжении сезона-2018/19. Стороны сотрудничают уже четыре года.

"Трехгорное" безалкогольное будет официальным пивом красно-белых. В рамках нового контракта пивоваренная компания сможет использовать логотип "Спартака" в совместных проектах, проводить активности и продавать безалкогольное пиво на "Открытие Арене".

ФК "Спартак"
Теги: Спартак
Вчера, 22:20
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