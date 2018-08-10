"Спартак" продлил спонсорский контракт с "Трехгорным"

"Спартак" и "Московская пивоваренная компания" продлили сотрудничество.Новое спонсорское соглашение будет действовать на протяжении сезона-2018/19. Стороны сотрудничают уже четыре года."Трехгорное" безалкогольное будет официальным пивом красно-белых. В рамках нового контракта пивоваренная компания сможет использовать логотип "Спартака" в совместных проектах, проводить активности и продавать безалкогольное пиво на "Открытие Арене".