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Александр Панов: думаю, Еременко вытеснит Глушакова из состава

Бывший игрок "Зенита" Александр Панов прокомментировал подписание Романа Еременко в "Спартак".

- Приход в "Спартак" Еременко - это хорошее событие. Раз Массимо Каррера одобрил этот переход, значит футболист нужен команде. По игре за ЦСКА Еременко выглядел очень интересно, был одним из лидеров команды. Надеюсь, что и теперь он проявит свои лучшие качества.

- Но он не играл почти два года, и в ближайшее время пока еще не сможет участвовать в официальных матчах. Нет опасений, что за этот период он растерял форму?

- Когда человек умеет играть в футбол, он не может растерять форму. Он может не быть в определенных кондициях, но не думаю, что Еременко потерял все то, что имел раньше. Да, он долго не играл, у него не было игровой практики, изнурительных тренировок. Но футбол - это игра головой, понимаете? А остальное тело делает то, на что его программирует голова. У Еременко эта "голова" есть, и она "Спартаку" пригодится.

- У "Спартака", согласитесь, насыщенная средняя линия - до такой степени, что даже капитан команды Глушаков остается на лавке. Кого, по-вашему, Еременко может вытеснить из основы, с кем он будет конкурировать за место в составе?

- Думаю, именно Глушакова он и вытеснит. Они игроки примерно одного плана. Роман Зобнин точно останется в основе, потому что он выполняет колоссальный объем работы. "Спартаку" не хватает именно атакующего полузащитника, который имеет возможность созидать. Таким футболистом является Софьян Ханни, но он не играет - я не знаю, по каким причинам. Еременко я вижу альтернативой Ханни.

"Российская газета"
Теги: Панов Глушаков Спартак Еременко
Вчера, 22:22
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№3 Написал: Riders1990 bunker (Вчера, 23:25) #
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Болеет за:
«Спартак»
Подстегнет да,но не вытеснит.Еременко уже нормально на контракте с командой тренироваться после дисквы.


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№2 Написал: Sergey Nasirov_2 (Вчера, 22:56) #
  • -2
  •  (4)

А почему никто не думает про то ,что Фернандо сядет на лавку ,а зобнин опустится ниже .и будет связка зобнин ,глушаков,Еременко .
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№1 Написал: нетрал (Вчера, 22:44) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
о гномик прорезался...
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
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