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Паул Антон покинул "Анжи"

Полузащитник "Анжи" Паул Антон покинул расположение махачкалинского клуба. сообщает Sport24.

Между 27-летним футболистом, перешедшим в "Анжи" из бухарестского "Динамо" в январе 2018 года, и клубом была договоренность о том, что хавбека отпустят, если у него появятся другие варианты продолжения карьеры.

Напомним, Антон стал автором первого гола в чемпионате России в сезоне-2018/19, когда румын поразил ворота "Урала" в матче 1-го тура РПЛ.
Теги: Анжи
Вчера, 23:12
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