Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Влашич присоединится к ЦСКА 12 августа

Полузащитник "Эвертона" Никола Влашич присоединится к ЦСКА в воскресенье, 12 августа, в Москве.

Ранее хорватские СМИ сообщали, что ЦСКА возьмет Влашича в аренду. Изначально московский клуб хотел купить хорвата за 10 млн евро, но получил отказ.

20-летний Влашич перешел в "Эвертон" из "Хайдука" в августе прошлого года за 10,8 млн евро. В составе британского клуба хавбек провел в общей сложности 19 матчей, забил 2 гола и отдал 1 голевой пас. В его активе 2 матча за сборную Хорватии.

Sport24
Теги: ЦСКА
Вчера, 23:33
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.