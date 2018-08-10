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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Влашич присоединится к ЦСКА 12 августа
Полузащитник "Эвертона" Никола Влашич присоединится к ЦСКА в воскресенье, 12 августа, в Москве.
Ранее хорватские СМИ сообщали, что ЦСКА возьмет Влашича в аренду. Изначально московский клуб хотел купить хорвата за 10 млн евро, но получил отказ.
20-летний Влашич перешел в "Эвертон" из "Хайдука" в августе прошлого года за 10,8 млн евро. В составе британского клуба хавбек провел в общей сложности 19 матчей, забил 2 гола и отдал 1 голевой пас. В его активе 2 матча за сборную Хорватии.
Sport24
Ранее хорватские СМИ сообщали, что ЦСКА возьмет Влашича в аренду. Изначально московский клуб хотел купить хорвата за 10 млн евро, но получил отказ.
20-летний Влашич перешел в "Эвертон" из "Хайдука" в августе прошлого года за 10,8 млн евро. В составе британского клуба хавбек провел в общей сложности 19 матчей, забил 2 гола и отдал 1 голевой пас. В его активе 2 матча за сборную Хорватии.
Sport24
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