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Отец Ерёменко: хочется, чтобы руководство ЦСКА вышло из тени

Алексей Ерёменко, отец полузащитника "Спартака" Романа Ерёменко, призвал ЦСКА публично заявить, что у его сына и "армейцев" не было договорённости о возвращении в клуб после дисквалификации.

"Очень хочется, чтобы руководство ЦСКА вышло из тени и успокоило общественность, сказав правду. Хотя её всё равно не успокоишь, она будет бурлить ещё долго. Но справедливость должна восторжествовать", - цитирует Еременко-старшего "Чемпионат.сом".
Теги: Еременко ЦСКА Спартак
Сегодня, 00:07
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№5 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 01:28) #
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Болеет за:
«Спартак»
Болельщик812
ты точно болельщик Зенита ? ))
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
№4 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 01:08) #
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Цитата: Болельщик812
, была ли какая-то договореность у наркомана с евреем. Ну, не видел я особых истерик по этому поводу. Человек переходит не из ЦСКА в спартак, а из наркодиспансера на единственно возможное место работы. Здесь нет предательства, только забота о будущем.
Лично мне кажется, что из этой истории кто-то отчаянно пытается раздуть слона ради пиара.

2 года прошло, многое забылось. Но нюхал он совсем не один. Но, запалился он один..А вот второй персонаж, резко пропал на пол года где-то, и даже не уточнялась для публики какая травма мешает этому футболисту быть на поле или в заявке на матч..
Вспомнили имя? Нет?
Может имено по этой причине все гладко у гинера? Если что вдруг наговорит многое интересное ?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№3 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 00:44) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Может, я скажу какую-то глупость, но по моим наблюдениям на этом сайте, всем насрать, была ли какая-то договореность у наркомана с евреем. Ну, не видел я особых истерик по этому поводу. Человек переходит не из ЦСКА в спартак, а из наркодиспансера на единственно возможное место работы. Здесь нет предательства, только забота о будущем.
Лично мне кажется, что из этой истории кто-то отчаянно пытается раздуть слона ради пиара.
Регистрация: 13.08.2015 [жалоба]
№2 Написал: Жора Каракутов (Сегодня, 00:34) #
  • -7
  •  (7)

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Регистрация: 10.08.2018 [жалоба]
№1 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 00:17) #
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Болеет за:
«Спартак»
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Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
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