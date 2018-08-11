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Матч "Урала" с "Динамо" посетили более 16 тыс зрителей

На матче 3-го тура РПЛ между "Уралом" и "Динамо" (1:1) присутствовали 16 271 зритель, сообщила пресс-служба клуба.

Это больше, чем на игре 1-го тура с "Анжи" (15 194), но меньше, чем во 2-м туре, когда в Екатеринбург приехал "Краснодар" (20 326).

В прошлом сезоне средняя посещаемость "Урала" составила 8 115 зрителей.
Теги: Урал Динамо
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