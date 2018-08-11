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К Дзюбе проявляет интерес клуб турецкой Суперлиги

Турецкий "Галатасарай" заинтересован в приобретении нападающего сборной России и "Зенита" Артема Дзюбы.

По информации Sporundibi.com, 29-летнего футболиста уже пригласили на переговоры в Стамбул.

Помимо "Галатасарая", по информации СМИ, к россиянину проявляют интерес "Бордо" и "Бешикташ".

Sporundibi.com
Теги: Дзюба Бордо Галатасарай Бешикташ
Сегодня, 08:41
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№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 10:11) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Нарасхват.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№1 Написал: Колян Безмолвный (Сегодня, 09:07) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Ну это все команды уровня Зенита
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
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