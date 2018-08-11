К Дзюбе проявляет интерес клуб турецкой Суперлиги

Турецкий "Галатасарай" заинтересован в приобретении нападающего сборной России и "Зенита" Артема Дзюбы.По информации Sporundibi.com, 29-летнего футболиста уже пригласили на переговоры в Стамбул.Помимо "Галатасарая", по информации СМИ, к россиянину проявляют интерес "Бордо" и "Бешикташ".