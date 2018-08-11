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"Спартак" хочет подписать Адема Ляича

Полузащитник Адем Ляич может покинуть "Торино" до конца трансферного окна.

По информации Tuttosport, на 26-летнего серба претендуют "Марсель", "Бешикташ" и московский "Спартак".

Туринский клуб готов расстаться с игроком, но хочет получить за него не менее 15 миллионов евро, чтобы на замену приобрести Симоне Дзадзу.

В прошлом сезоне Ляич провел в серии А 27 матчей, забил 6 голов и сделал 10 результативных передач.
Теги: Спартак Торино Марсель Бешикташ
Сегодня, 08:51
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№1 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 09:11) #
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Болеет за:
«Спартак»
новость с Ляичем стала превращаться в сериал.
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
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