Новости партнеров

Отец Еременко: Роману полагались бонусы от ЦСКА, но он от них отказался

Алексей Еременко, отец Романа Еременко, сообщил, что его сын после дисквалификации принял решение отказаться от бонусов, которые были предусмотрены в контракте с ЦСКА.

"Роман подвел команду, подвел свою семью, но он понес наказание, отбыл свой срок.

Через два месяца заканчивается дисквалификация. С ЦСКА расстались спокойно, никаких денег больше ему не платили.

Когда закончился чемпионат, полагались еще бонусы, но Рома от всего отказался. Он понимал, что не имеет на эти деньги морального права", - сказал Алексей Еременко.

Напомним, накануне Роман Еременко подписал контракт со "Спартаком".

Чемпионат
Теги: Еременко ЦСКА Спартак
Сегодня, 09:15
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
12
(1)
№12 Написал: Frost Vjhjp (Сегодня, 10:09) #
  • -1
  •  (1)
online

Удачи, Рома!!!
Регистрация: 5.02.2017 [жалоба]
№11 Написал: Leksiq (Сегодня, 10:07) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Святой человек
Регистрация: 15.06.2011 [жалоба]
№10 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 10:06) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Понимаю реакцию коней, с такими замашками ереминкам только в свинячий клуб, герои, кули.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№9 Написал: Макс. Р. Раздолье (Сегодня, 10:00) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
И папашка такой же прохвост. Мутная семейка. Да и вообще, после того, как папаня в крайние дни много всего наговорил, маманя что-то там про Бога вспомнила, делаю вывод, что Ерёменки - это диагноз.

Складывается впечатление, что у них не только Рома на коксе сидит. Хотя, быть может, слезть пытаются и ломка.....
Регистрация: 5.05.2015 [жалоба]
№8 Написал: Гастэряну (Сегодня, 09:54) #
  • +3
  •  (3)

а штраф ему не полагался?


--------------------
пищевик - бАмжи мАсковские, у них даже стадиона своего нет.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№7 Написал: Седой Россия (Сегодня, 09:53) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Какие ему еще бонусы? Охеревший тип


--------------------
http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
№6 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 09:30) #
  • -6
  •  (6)
online

Цитата: P.V.
maradona72,
Пятница перетекла в субботу нормально так у тебя. Уже с утра укололся, Серёг?

Я крепкие(свыше 50 градусов) не пью..и е нюхаю как ваш наркоша..

Надеюсь, Енисей сегодня порадует футбольную страну


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№5 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 09:26) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
maradona72,
Пятница перетекла в субботу нормально так у тебя. Уже с утра укололся, Серёг?


--------------------
ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008 [жалоба]
№4 Написал: Bali4 (Сегодня, 09:22) #
  • +2
  •  (2)

К Малахову!!!!!
Регистрация: 27.09.2016 [жалоба]
№3 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 09:21) #
  • -11
  •  (11)
online

С ЦСКА расстались спокойно, никаких денег больше ему не платили.

еще бы.

Сейчас многие из цкг расстаются спокойно с гинером. Не продлевают контракт и уходят свободными агентами. Т.е кидают гинера через залупен.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№2 Написал: miktar (Сегодня, 09:18) #
  • 0
  •  (2)
online

ну,что вышли из тени?


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№1 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 09:18) #
  • +6
  •  (6)

Папаша совсем берега потерял...))
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.