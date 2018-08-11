Президент "Анжи": я не клянчу деньги, а всего лишь прошу помочь клубу

Президент футбольного клуба "Анжи" Осман Кадиев рассказал о переговорах со спонсорами."Сказать, что у нас есть бюджет, я не могу. Сказать, что из-за бюджета мы завтра снимаемся, — абсолютно неправильно. Насколько остро стоит сейчас проблема? Очень остро. Сейчас долги выросли до 248 млн рублей. Они же каждый день растут. Мы должны каждый день обеспечивать жизнедеятельность клуба.В клубе, включая академию и клуб, работают 96 человек. Им же надо платить зарплату и за них надо платить налоги. Их надо обеспечивать проездом, питанием, экипировкой и медициной. В месяц уходит 44 млн рублей. У нас небольшие зарплаты. У некоторых игроков — 40 тыс. рублей, у одного игрока — 1,5 млн рублей. Миллион в месяц получает тоже один человек, а далее зарплаты идут по убыванию — 500 тыс.и ниже.Мы ведём переговоры со спонсорами, в том числе с зарубежными. Переговоры идут ежедневно, и надеюсь, я найду спонсора.Я не клянчу деньги, я лишь прошу помочь клубу", — сказал Кадиев.