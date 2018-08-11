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Президент "Анжи": я не клянчу деньги, а всего лишь прошу помочь клубу

Президент футбольного клуба "Анжи" Осман Кадиев рассказал о переговорах со спонсорами.

"Сказать, что у нас есть бюджет, я не могу. Сказать, что из-за бюджета мы завтра снимаемся, — абсолютно неправильно. Насколько остро стоит сейчас проблема? Очень остро. Сейчас долги выросли до 248 млн рублей. Они же каждый день растут. Мы должны каждый день обеспечивать жизнедеятельность клуба.

В клубе, включая академию и клуб, работают 96 человек. Им же надо платить зарплату и за них надо платить налоги. Их надо обеспечивать проездом, питанием, экипировкой и медициной. В месяц уходит 44 млн рублей. У нас небольшие зарплаты. У некоторых игроков — 40 тыс. рублей, у одного игрока — 1,5 млн рублей. Миллион в месяц получает тоже один человек, а далее зарплаты идут по убыванию — 500 тыс.и ниже.

Мы ведём переговоры со спонсорами, в том числе с зарубежными. Переговоры идут ежедневно, и надеюсь, я найду спонсора.

Я не клянчу деньги, я лишь прошу помочь клубу", — сказал Кадиев.

"Это Кавказ"
Теги: Анжи
Сегодня, 09:24
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№1 Написал: Barmaley (Сегодня, 09:58) #
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250 лимонов долг, а зарплаты в 500 тысяч. Деньги вообще-то должны зарабатываться, а не выпрашиваться. Продавайте клуб частному инвестору. Хватит транжирить бюджет. Посмотреть бы на хоромы ваших сотрудников при зарплате в 40 тысяч. А кто владельцы клуба, иинтересно?
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
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