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Эрик Бикфалви: мы потеряли уже 8 очков в концовке, это какое-то проклятье!

Нападающий "Урала" Эрик Бикфалви поделился мнением о результате матча с московским "Динамо" в третьем туре Российской Премьер-Лиги.

"Мы потеряли уже восемь очков из-за голов в концовке. Это какое-то проклятье.

В следующей игре будем исправлять ситуацию. За это нам и платят деньги", — цитирует футболиста пресс-служба клуба.

"Урал" набрал первое очко в стартовавшем сезоне и занимает предпоследнее место в турнирной таблице.
Сегодня, 09:53
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