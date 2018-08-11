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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Эрик Бикфалви: мы потеряли уже 8 очков в концовке, это какое-то проклятье!
Нападающий "Урала" Эрик Бикфалви поделился мнением о результате матча с московским "Динамо" в третьем туре Российской Премьер-Лиги.
"Мы потеряли уже восемь очков из-за голов в концовке. Это какое-то проклятье.
В следующей игре будем исправлять ситуацию. За это нам и платят деньги", — цитирует футболиста пресс-служба клуба.
"Урал" набрал первое очко в стартовавшем сезоне и занимает предпоследнее место в турнирной таблице.
"Мы потеряли уже восемь очков из-за голов в концовке. Это какое-то проклятье.
В следующей игре будем исправлять ситуацию. За это нам и платят деньги", — цитирует футболиста пресс-служба клуба.
"Урал" набрал первое очко в стартовавшем сезоне и занимает предпоследнее место в турнирной таблице.
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