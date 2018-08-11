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Мама Еременко: ЦСКА до сих пор не опроверг слухи о каких-то договоренностях. Это некрасиво

Мама Романа Еременко прокомментировала слухи о договоренности сына продолжить карьеру в ЦСКА после окончании дисквалификации.

"Когда началась вся эта травля, я очень ждала официального заявления от ЦСКА. Хотела, чтобы они честно сказали: мы два года не поддерживали с Ромой контакт, у нас не было с ним никаких договорённостей. Очень больно, когда звучит это страшное слово "предатель".

Я понимаю, если бы Роме два года платили, ждали его обратно, а тут он раз – спиной развернулся и убежал. Тогда – да, мы бы первые выступили против такого, сказали бы: так не поступают, это не по-человечески. Но ничего подобного не было. Сейчас его все обвиняют, говорят, что он предал ЦСКА, но ведь он этого не делал! Ему никто не платил, не поддерживал. Они просто расстались по-хорошему, когда всё случилось. Почему руководство ЦСКА молчит, не выходит к прессе и не говорит, что договоренности не было? Это некрасиво", - сказала женщина.

Спорт-Экспресс
Теги: Еременко Спартак ЦСКА
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№64 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 14:08) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Почему за него мама с папой отдуваются?
Это наводит на мысль, что они на самом деле правды то не знают всей. Кто из нас не договаривал родителям хоть раз? Или не врал?
Регистрация: 28.01.2016 [жалоба]
№63 Написал: алера Ничейный россия (Сегодня, 14:02) #
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online

ЦСКА ДО СИХ ПОР НЕ ОПРОВЕРГ СЛУХИ О КАКИХ-ТО ДОГОВОРЕННОСТЯХ


--------------------
помним и любим историю,кб чемпион!!ура
Регистрация: 22.11.2017 [жалоба]
№62 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 13:54) #
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Болеет за:
ЦСКА
Мама опровергает договоренности, папа опровергает договоренности... А сам Роман Еременко опровергает договоренности?


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№61 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 13:46) #
  • -2
  •  (2)

Нам не дали денег
Выгнали из клуба
Это некрасиво
Это очень грубо

Мыкались мы долго
Шарахаясь от мела
Привела дорога
В стан нас красно-белых

Эх, мели Емеля
Эх, пыли Ерема
Нам теперь оглохнуть
От коняшек рева

Пусть любитель кокса
Вовсе не красавец
Из конюшни сьeбся
Теперь средний палец

Для коней и прочих
Будет непожатно
Он теперь в команде
Вовсе забесплатно

Будет набор формы
Тяжкий и небыстрый
6 очко с конями -
В этом главный смысл

Принципы не блещут
Пусть так и крамольно
Он теперь в команде
Будет всем так больно
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№60 Написал: Блаженный Ташкент (Сегодня, 13:32) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Я в этой ситуации за ЦСКА. Еременко подвел команду, но ЦСКА не стал на него подавать в суд, вполне могли отсудить лямов 5-10, как Челси у Муту.
По сути Еременко просто ушел без компенсации, подставив клуб. Сужу по той инфе, что мелькает в прессе, но допускаю что мы не знаем деталей и договоренностей между Гинером и Еремой.
Регистрация: 18.04.2010 [жалоба]
№59 Написал: Гастэряну (Сегодня, 13:24) #
  • +1
  •  (5)

SPV 77,
дебил колхозный, а куда пропадал мясной залупиш по приезду из дома? как-то подозрительно он живот три месяца лечил.

у них 30-ти летний сынок наркоман перешел в пищевик, а руководство ЦСКА должно что-то объяснять


--------------------
пищевик - бАмжи мАсковские, у них даже стадиона своего нет.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№58 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 13:20) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Гастэряну
у вас в колхозе все такие дебилы или ты один?


Я к тебе не обращался тупое, цыганское существо
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№57 Написал: oblom (Сегодня, 13:17) #
  • -6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ахилл
Ждем выступления бабушки с дедой...

Еременко отец играл за Спартак и довольно таки неплохо.Ну и над кем ты пытаешься посмеятся?Ты точно за Спартак болеешь или просто тупой по жизни?
Регистрация: 11.02.2017 [жалоба]
№56 Написал: Гастэряну (Сегодня, 13:17) #
  • -1
  •  (7)

Цитата: SPV 77
Чей был косяк с наркотой?

А вот это отличный вопрос? Судя по тому как ведет себя цска сейчас и как тут же исчез из состава Дзагоев без всяких травм и прочих причин, когда спалили Ерему это косяк команды.

у вас в колхозе все такие дебилы или ты один?


--------------------
пищевик - бАмжи мАсковские, у них даже стадиона своего нет.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№55 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 13:16) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SPV 77
Плюс очень странно то , что Гинер не подал в суд на игрока, как тот же Челси на Муту

этот вопрос крайне не удобный для них.ведь он поступил "по-человечески",а то что там пара-тройка евролямов на кону была...ну так он человек состоятельный.ничего страшного.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№54 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 13:13) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Ждем выступления бабушки с дедой...


--------------------
achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017 [жалоба]
№53 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 13:08) #
  • -6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lord
Чей был косяк с наркотой?

А вот это отличный вопрос? Судя по тому как ведет себя цска сейчас и как тут же исчез из состава Дзагоев без всяких травм и прочих причин, когда спалили Ерему это косяк команды. Плюс очень странно то , что Гинер не подал в суд на игрока, как тот же Челси на Муту и отсудил денег не мало. Гинер бы хрен упустил такую возможность если бы мог. Но не все чисто в этой истории и Еременко может в случае чего раскрыть истину этой мутной темы.
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№52 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 13:02) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
horse72,
не бросайся в крайности.а это именно крайность.Промес к вам не перейдет никогда.он уже КБ до мозга костей.свой.и его преход к вам,конечно же,был бы ОЧЕНЬ болезненным.сравнение н уместно вообще ни разу.а вот Комбаров к вам перешел бы-все было бы спокойно.перешел бы,допустим,Джано-тоже все хорошо было бы.переход Петковиа тоже воспринялся бы на «ура!».Глушака ,если б попал на 2 года дисквы вам отдали бы с радостью))))


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№51 Написал: horse72 Сибирь (Сегодня, 12:49) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
К.А.,
Если бы Промес перешел бы к нам, как бы ты запел?
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№50 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 12:46) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
horse72,
твоей ,может,и не приведу.но от твоих собоатьев полно.НО!даже с твоей позицией...не ваш он воспитанник,не ваш.с таким же успехом можно считать его и хохлом и татарином.единственное что напоягает по нему-что наркоман.и его форма.точнее ее отсутствие,в виду пропуска 2х лет.поэтому нах не нужен,ошибкой считаю этот ход руководства.но как ваш он не воспринимается)))вот с игнашевичем проблемы были бы подобные.с березами.с петухеем.с ним-нет.с тем же верблюдом-нет.с фернандесом-нет.и тп.поимаешь?


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№49 Написал: horse72 Сибирь (Сегодня, 12:38) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ajax101
Наркомания это болезнь, а не порок

Ага, типа простуды.Не неси этот толерантный бред.

Цитата: К.А.
воооот.с этого и надо начинать было ИЗНАЧАЛЬНО,а не петь про какие-то мифические договоренности и тп.надо было так и говорить:он перешел в Спартак.значит,он козел.вы,кстати,его взяли со скандалом,наипав Рубин ляма на 3.это просто так,напоминалочка.

Ну ка приведи цитату , где я по другому говорил.
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№48 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 12:32) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: horse72
Цитата: К.А.
за него наоборот радовались.и ты этого реально не понимаешь?для тебя одно и то же?

А ты реально не понимаешь почему Ерёму тут гнобят? Или просто делаешь вид, что не понимаешь? Павлюченко я привел тебе чтобы в сознании провел черту между переходом к заклятым "друзьям" и переходом в нейтральный клуб.

воооот.с этого и надо начинать было ИЗНАЧАЛЬНО,а не петь про какие-то мифические договоренности и тп.надо было так и говорить:он перешел в Спартак.значит,он козел.вы,кстати,его взяли со скандалом,наипав Рубин ляма на 3.это просто так,напоминалочка.


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№47 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 12:31) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
horse72,
cska1971,
alexpyat,

Наркомания это болезнь, а не порок
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
№46 Написал: сынок CCCP (Сегодня, 12:28) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lord
Нашлись, млять честные. Чей был косяк с наркотой? Какого хрена ни финн ни его родственнички, не извинились? Тоже публично? Им похрен было на это. Втихую чтобы шумихи не было контракт разорвали и все. Хотя по хорошему за удар по имиджу клуба надо было состригать не хило денег. Ну ладно пожалели, с кем не бывает, но какого хрена этот обдолбыш к заклятым врагам переходит? Это не принято в фанатской среде, именно за это его и гнобят. Неужели мамаше и папаше трудно это понять? Или им главное капусту состригать с своего чадо, а на все остальное пох? Сам то финн молчит что то, на амбразуру родителей кидает...

заметь что гинер тоже молчит...и если что и скажет то только для отмазки...если бы все было гладко уже давно бы Спартак поливал грязью...гинер это любит...но дело в том что ереме есть что сказать...))) боится гинер..не один ерема был ни один...
Регистрация: 18.07.2011 [жалоба]
№45 Написал: horse72 Сибирь (Сегодня, 12:23) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: К.А.
за него наоборот радовались.и ты этого реально не понимаешь?для тебя одно и то же?

А ты реально не понимаешь почему Ерёму тут гнобят? Или просто делаешь вид, что не понимаешь? Павлюченко я привел тебе чтобы в сознании провел черту между переходом к заклятым "друзьям" и переходом в нейтральный клуб.
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№44 Написал: сынок CCCP (Сегодня, 12:21) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Трансферная компания от Федуна в этом году - увели игрокоа у
Краснодара, Динамо и ЦСКА

а еще в том году с локо не удалось забрать чорлуку вроде)
Регистрация: 18.07.2011 [жалоба]
№43 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 12:18) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: horse72
Дзюба тоже хотел хорошо кушать. Че ж вас до сих пор от него плющит?

шлюба воспитанник,перед уходом трындел что не перейдет к принципиальным соперникам.
Цитата: horse72
Че же вы на Павлюченко тогда когда он уходил Тотенхем помои не выливали

за него наоборот радовались.и ты этого реально не понимаешь?для тебя одно и то же?


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№42 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 12:13) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
Нашлись, млять честные. Чей был косяк с наркотой? Какого хрена ни финн ни его родственнички, не извинились? Тоже публично? Им похрен было на это. Втихую чтобы шумихи не было контракт разорвали и все. Хотя по хорошему за удар по имиджу клуба надо было состригать не хило денег. Ну ладно пожалели, с кем не бывает, но какого хрена этот обдолбыш к заклятым врагам переходит? Это не принято в фанатской среде, именно за это его и гнобят. Неужели мамаше и папаше трудно это понять? Или им главное капусту состригать с своего чадо, а на все остальное пох? Сам то финн молчит что то, на амбразуру родителей кидает...
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
№41 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 12:12) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
А может они того...., с напутствием в спартак отпустили, человечешко-то испорченный, хоть какая польза? confused


новый анекдот про Голубую Лагану:

Болельщик Зенита звонит в справочную:
"Алло, у меня утечка газа, куда я могу позвонить?"
"04"
Бросает трубку в слезах....... smile
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№40 Написал: horse72 Сибирь (Сегодня, 12:11) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: К.А.
этика это хорошо.но кушать хочется

Дзюба тоже хотел хорошо кушать. Че ж вас до сих пор от него плющит? Че же вы на Павлюченко тогда когда он уходил Тотенхем помои не выливали, он же тоже ваш воспитанник и ушел в другой клуб. Просто у игрока быть моральное табу перехода из Спартака в ЦСКА, так же как из ЦСКА в Спартак.
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№39 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 12:04) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
horse72,
этика это хорошо.но кушать хочется.ему вернуться предлагали?к нам он пошел явно не от хорошей жизни,не думал об этом?
ну и наконец и самое главное:к нам он прешел свободным агентом.и вашим воспитанником он не является.не кс он ни разу.наркоман,но не конь.


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№38 Написал: horse72 Сибирь (Сегодня, 11:57) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: К.А.
так он и поплатился за это.и баблом(не маленьким) и своей карьерой(возможно).суть предательства то его в чем?ему предложили вернуться,а он отказался?или у вас бомбит от самого факта его перехода в Спартак,что вероятнее всего?

Есть какие то этические моменты, которые человек должен в жизни соблюдать. Они не прописаны на бумаге-они в голове. Учитывая отношения между нашими клубами- это плевок в болел, а не в руководство. Не все в этом мире меряется деньгами.
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№37 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 11:56) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Факел»
Ждем интервью бабушки Романа Еременко


--------------------
Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
№36 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 11:53) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: horse72
Кто его отстегивал?! Сам себя.

так он и поплатился за это.и баблом(не маленьким) и своей карьерой(возможно).суть предательства то его в чем?ему предложили вернуться,а он отказался?или у вас бомбит от самого факта его перехода в Спартак,что вероятнее всего?

Цитата: капля никотина
Так в этом смысл происходящего - пустили слух что были какие то договоренности,

об том и речь.СЕЙЧАС молчат.

Цитата: cska1971
А дальше всё по условиям контракта, по регламенту и действующему законодательству...

правильно.за свои косяки он ответил.так в чем его предательство?


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№35 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 11:46) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Frost
А ЦСКА молчит, да правильно делает!!!

А может они того...., с напутствием в спартак отпустили, человечешко-то испорченный, хоть какая польза? confused


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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