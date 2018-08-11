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Владимир Путин: поздравляю всех сопричастных с Днем физкультурника!

Сегодня, 11 августа (вторая суббота августа), в России отмечается День физкультурника. Президент России Владимир Путин поздравил всех спортсменов и работников сферы физической культуры.

"Этот замечательный праздник широко отмечается по всей стране и объединяет огромное количество людей — атлетов, тренеров, работников сферы физической культуры, всех приверженцев активного, здорового образа жизни.

Развитие массового спорта — одна из ключевых, приоритетных задач государства. Мы и впредь будем уделять большое внимание совершенствованию спортивной инфраструктуры, подготовке высококвалифицированных специалистов, наставников, педагогов. Важно, чтобы каждый человек, независимо от возраста и профессии, мог заниматься любимым видом спорта, ведь спорт закаляет характер и волю, учит преодолевать трудности, настойчиво добиваться поставленной цели.

Добавлю, что именно из физкультурного движения, из школьных секций и кружков начали свое восхождение к спортивному олимпу многие наши прославленные чемпионы и рекордсмены", — говорится в заявлении на сайте президента России.
Теги: Путин
Сегодня, 10:54
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№5 Написал: алера Ничейный россия (Сегодня, 13:45) #
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online

... и 76% крикнули троекратное Ура!


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помним и любим историю,кб чемпион!!ура
Регистрация: 22.11.2017 [жалоба]
№4 Написал: сеноповал спб (Сегодня, 13:18) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: coban
Дмитрия Анатолича со скрюченным eбaлoм выводят из дома на утреннюю зарядку)))
Руки на уровне плеч)))

Никогда такого не будет - он просто не сможет вытащить руки из карманов населения страны )))))))))))))))
Регистрация: 24.06.2018 [жалоба]
№3 Написал: coban сегодня (Сегодня, 13:08) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: капля никотина
Короче - с днем рождения, "Озеро"!!

Легко представляю себе как Дмитрия Анатолича со скрюченным eбaлoм выводят из дома на утреннюю зарядку)))
Руки на уровне плеч)))


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No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
№2 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:24) #
  • -1
  •  (3)

Поздравляю всех сопричастных, соучастных, соподельников.

Короче - с днем рождения, "Озеро"!!
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№1 Написал: coban сегодня (Сегодня, 11:32) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Предлагаю всех физруков переименовать в физкультурников..
Ну и отметить разумеется..Как умеем..(как получится))


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No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
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