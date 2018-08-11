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Бывший спортивный директор ЦСКА и "Зенита" продолжит карьеру в Голландии

Бывший спортивный директор ЦСКА и "Зенита" Антон Евменов станет новым техническим директором голландского клуба "Ден Босх", сообщает Brabants Dagblad.

В конце июля владельцем "Ден Босха", выступающего во второй по силе голландской лиге, стал 24-летний российский бизнесмен Кахи Жордания.

Последним местом работы Евменова был кипрский "Пафос", где он занимал должность спортивного директора.
Теги: ЦСКА Зенит
Сегодня, 11:13
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(1)
№5 Написал: алера Ничейный россия (Сегодня, 13:51) #
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online

Цитата: ljubljana
ну прямо русский из русский.потому и россиянин.а

Почему он должен быть русский.Разве в США только англичане живут...


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помним и любим историю,кб чемпион!!ура
Регистрация: 22.11.2017 [жалоба]
№4 Написал: coban сегодня (Сегодня, 11:36) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Frost
Вкладывайте в российский спорт ***!!!

Да порой так вложат, от души, что лучше бы не надо..


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No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:35) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Frost
Цитата: ljubljana
российский бизнесмен Кахи Жордания

ну прямо русский из русский.потому и россиянин.а вообще...в 24 года владеть клубом..блин.где так люди воровать успевают?почему остальные граждане не в курсе таких дел?


Да пора на законодательном уровне запретить иметь россиянам зарубежные клубы.

Вкладывайте в российский спорт ***!!!

мысль проста, но нереальна.
пока их счета в зарубежных банках - они при деньгах
а тут их данью обложат
хотя за дело.что своровали - то и возвращайте


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№2 Написал: Frost Vjhjp (Сегодня, 11:32) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: ljubljana
российский бизнесмен Кахи Жордания

ну прямо русский из русский.потому и россиянин.а вообще...в 24 года владеть клубом..блин.где так люди воровать успевают?почему остальные граждане не в курсе таких дел?


Да пора на законодательном уровне запретить иметь россиянам зарубежные клубы.

Вкладывайте в российский спорт ***!!!
Регистрация: 5.02.2017 [жалоба]
№1 Написал: ljubljana Over here (Сегодня, 11:15) #
  • +4
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российский бизнесмен Кахи Жордания

ну прямо русский из русский.потому и россиянин.а вообще...в 24 года владеть клубом..блин.где так люди воровать успевают?почему остальные граждане не в курсе таких дел?
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
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