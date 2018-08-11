Новости партнеров

Никита Чернов: нужно исправлять ситуацию - в матче с "Енисеем" приложим все усилия

Защитник ЦСКА Никита Чернов в преддверии матча 3-го тура РПЛ против "Енисея" поделился своими ожиданиями.

"Сегодня будет непросто, но нам надо исправлять ситуацию. Приложим все усилия для достижения положительного результата.

Игра на искусственном поле? Не думаю, что это станет проблемой – надо адаптироваться к любым условиям", - цитирует Чернова пресс-служба армейского клуба.
Теги: ЦСКА Енисей Чернов
Сегодня, 11:35
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: brysy москва (Сегодня, 11:48) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Будет исправление, у вас-же белорусский тренер как там Вася сказал, начинается на Г и кончается на -ренко, не белорусский а настоящий, значит скоро будет.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:37) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
ага...докатились.исправлять с Енисеем.
убирайте из основы Ефремова. дайте пинка Жамалетдинову
к 40 годам Набабкин напом станет, если вы играть не начнете в атаке


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.