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Иван Обляков: к слухам об интересе ЦСКА отношусь спокойно

Полузащитник "Уфы" Иван Обляков прокомментировал информацию об интересе со стороны московского ЦСКА.

"Я спокойно отреагировал на эти слухи.

Мне приятно, что есть интерес из топ-клуба, ничего больше сказать не могу. Никаких разговоров с клубом у меня не было.

Я в "Уфе", и меня всё устраивает. В будущее не хочу заглядывать, как сложится жизнь, пока не знаю", — приводит слова Облякова Бизнес Online.
Теги: Уфа Обляков ЦСКА
Сегодня, 11:52
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:54) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
топ-клуб без половины состава
если покупать обяковых - то можно на месте уфы и оказаться


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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