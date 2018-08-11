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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Мама Еременко: ЦСКА до сих пор не опроверг слухи о каких-то договоренностях. Это некрасиво (64)
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Иван Обляков: к слухам об интересе ЦСКА отношусь спокойно
Полузащитник "Уфы" Иван Обляков прокомментировал информацию об интересе со стороны московского ЦСКА.
"Я спокойно отреагировал на эти слухи.
Мне приятно, что есть интерес из топ-клуба, ничего больше сказать не могу. Никаких разговоров с клубом у меня не было.
Я в "Уфе", и меня всё устраивает. В будущее не хочу заглядывать, как сложится жизнь, пока не знаю", — приводит слова Облякова Бизнес Online.
"Я спокойно отреагировал на эти слухи.
Мне приятно, что есть интерес из топ-клуба, ничего больше сказать не могу. Никаких разговоров с клубом у меня не было.
Я в "Уфе", и меня всё устраивает. В будущее не хочу заглядывать, как сложится жизнь, пока не знаю", — приводит слова Облякова Бизнес Online.
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