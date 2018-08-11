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Агент Николы Влашича: мой клиент близок к переходу в ЦСКА, однако еще ничего не решено

Агент полузащитника "Эвертона" и сборной Хорватии Николы Влашича заявил, что игрок действительно может оказаться в ЦСКА.

"Влашич очень близок к переходу в ЦСКА. Однако еще ничего не решено.

Конечно, по стилю игры он отличается от Александра Головина, который недавно покинул ЦСКА. Но Влашич вырос в спортивной семье и отличается отличными физическими данными. Переход в ЦСКА будет отличным испытанием для него!"

Спорт-Экспресс
Теги: ЦСКА Эвертон
Сегодня, 12:57
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№4 Написал: andrej95602 (Сегодня, 14:13) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: алера Ничейный
На кокс бы не подсел.Задумайся...

Долго думал, убогий?
Регистрация: 14.04.2015 [жалоба]
№3 Написал: алера Ничейный россия (Сегодня, 13:40) #
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online

На кокс бы не подсел.Задумайся...


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помним и любим историю,кб чемпион!!ура
Регистрация: 22.11.2017 [жалоба]
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:06) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
вообще ранее о нем даже не слышал


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 13:04) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Федун,не спи! joy


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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