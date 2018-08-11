Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Агент: переход Промеса в "Милан" маловероятен

Итальянский агент Людовико Спинози прокомментировал возможный трансфер полузащитника "Спартака" Квинси Промеса в "Милан".

"Промес – отличный игрок, который здорово проявил себя в России.

Однако по поводу его возможного перехода в "Милан" я думаю, что это маловероятно. Дело в том, что клуб ищет усиления в центре поля. Атакующие игроки миланскому клубу не нужны", - цитирует агента Спорт-Экспресс
Теги: Спартак Милан Промес
Сегодня, 14:26
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(0)
№3 Написал: следующий (Сегодня, 15:59) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Челси»
Сразу было ясно что это липа.
Как он играет, он Милану и даром не нужен.
Регистрация: 14.12.2012 [жалоба]
№2 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 15:38) #
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: P. Holmberg
Опять вбросы от Федунишки?)))) До сиз пор жаба душит, что Гинер 40 млн. заработал)))


пускай играет за Спартак хоть до конца карьеры за Спартак
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
№1 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 15:34) #
  • -3
  •  (3)
online

Опять вбросы от Федунишки?)))) До сиз пор жаба душит, что Гинер 40 млн. заработал)))


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.