Защитник сборной Исландии стал игроком "Краснодара"

Защитник сборной Исландии Йон Гудни Фьолусон подписал контракт с "Краснодаром".В пятницу исландский футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт, действие которого истекает 30 июня 2021 года.В скором времени футболист будет включен в заявку черно-зеленого клуба на сезон-2017/2018, а уже завтра он приступит к тренировкам в составе своей новой команды.