Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Защитник сборной Исландии стал игроком "Краснодара"

Защитник сборной Исландии Йон Гудни Фьолусон подписал контракт с "Краснодаром".

В пятницу исландский футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт, действие которого истекает 30 июня 2021 года.

В скором времени футболист будет включен в заявку черно-зеленого клуба на сезон-2017/2018, а уже завтра он приступит к тренировкам в составе своей новой команды.

ФК "Краснодар"
Теги: Краснодар Трансферы
Сегодня, 14:26
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(0)
№3 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 16:36) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
заиграет немного сборная Люксембурга и половина сборной будет у нас что ли ))
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
№2 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 15:25) #
  • 0
  •  (2)
online

pfkegjbl 2,
Именно так -)) вот так исландцы,одним выступлением на чемпионате Европы ,всколыхнули рынок.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№1 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 15:00) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Такое ощущение, что все исландцы, которые могут играть в в футбол обороне переехали в Россию


--------------------
Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.