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Артур Юсупов: постараемся огорчить "Крылья Советов"

Полузащитник "Ростова" Артур Юсупов заявил, что он хотел бы огорчить "Крылья Советов" в предстоящем матче 3-го тура РПЛ.

"Так как это клуб из моего родного города, поддерживаю их, но в очной встрече постараемся огорчить самарцев. Сейчас там работает хороший тренер. Я играл с ним в "Химках", мне будет приятно с ним встретиться. Андрей Тихонов – прекрасный человек!", - цитирует Юсупова официальный сайт клуба.
Теги: Юсупов Ростов Крылья Советов
Сегодня, 15:03
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№2 Написал: Bender г.Ростов-на-Дону (Сегодня, 16:32) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
ТОЛЬКО ПОБЕДА !!!
Регистрация: 12.03.2012 [жалоба]
№1 Написал: перс Ростов на Дону (Сегодня, 15:20) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Ростов»
Прикинтесь на сегодня Динамо Минск и по тому же сценарию.....
Регистрация: 9.11.2013 [жалоба]
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