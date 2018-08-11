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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Жена Кержакова: каждый день ощущение того, что никакого смысла и развития в жизни больше нет
Милана Кержакова, жена бывшего футболиста "Зенита" Александра Кержакова, поделилась переживаниями после развода с мужем.
Ранее девушка обвинила Кержакова, что он отобрал ее ребенка. Впоследствии супруга бывшего футболиста призналась, что стала принимать наркотики после смерти отца и лечилась от наркозависимости.
"На самом деле у меня каждый день ощущение того, что никакого смысла и развития в жизни больше нет, и что я собственными руками всю ее и загубила. Не знаю, как будет дальше, но пока все,что я делаю, я делаю для благополучия своей семьи, хотя, честно говоря, мне кажется, что ничего хорошего уже не будет. Как-то так", - написала девушка.
Ранее девушка обвинила Кержакова, что он отобрал ее ребенка. Впоследствии супруга бывшего футболиста призналась, что стала принимать наркотики после смерти отца и лечилась от наркозависимости.
"На самом деле у меня каждый день ощущение того, что никакого смысла и развития в жизни больше нет, и что я собственными руками всю ее и загубила. Не знаю, как будет дальше, но пока все,что я делаю, я делаю для благополучия своей семьи, хотя, честно говоря, мне кажется, что ничего хорошего уже не будет. Как-то так", - написала девушка.
На самом деле у меня каждый день ощущение того,что никакого смысла и развития в жизни больше нет ,и что я собственными руками всю ее и загубила. Не знаю,как будет дальше, но пока ,всё,что я делаю ,я делаю для благополучия своей семьи,хотя,честно говоря,мне кажется,что ничего хорошего уже не будет. Как-то так?
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