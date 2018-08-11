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Жена Кержакова: каждый день ощущение того, что никакого смысла и развития в жизни больше нет

Милана Кержакова, жена бывшего футболиста "Зенита" Александра Кержакова, поделилась переживаниями после развода с мужем.

Ранее девушка обвинила Кержакова, что он отобрал ее ребенка. Впоследствии супруга бывшего футболиста призналась, что стала принимать наркотики после смерти отца и лечилась от наркозависимости.

"На самом деле у меня каждый день ощущение того, что никакого смысла и развития в жизни больше нет, и что я собственными руками всю ее и загубила. Не знаю, как будет дальше, но пока все,что я делаю, я делаю для благополучия своей семьи, хотя, честно говоря, мне кажется, что ничего хорошего уже не будет. Как-то так", - написала девушка.

Теги: Кержаков
Сегодня, 16:21
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№4 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 17:06) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Дура
Регистрация: 27.08.2008 [жалоба]
№3 Написал: s.o.b. (Сегодня, 16:55) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
КАМАЗ
В России проходит месячник жен футболистов чтоли? Жена Мамаева, Семака, Кержакова... Что за кал, 6лять, публикуется на футбольном сайте..?
Регистрация: 16.09.2010 [жалоба]
№2 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 16:35) #
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Болеет за:
«Спартак»
Не ной! Очищайся и начинай новую жизнь! Молодая еще.


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 16:30) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Наркотики это конечно для семьи очень важно.
Если оправдывать прием наркотиков смертью отца, то нужно отменить уголовную ответственность для наркоманов, у них тоже есть отцы.


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Believe LOKO (is reaL)

'супершняга' свинячий пид@рass
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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