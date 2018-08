Жена Кержакова: каждый день ощущение того, что никакого смысла и развития в жизни больше нет

На самом деле у меня каждый день ощущение того,что никакого смысла и развития в жизни больше нет ,и что я собственными руками всю ее и загубила. Не знаю,как будет дальше, но пока ,всё,что я делаю ,я делаю для благополучия своей семьи,хотя,честно говоря,мне кажется,что ничего хорошего уже не будет. Как-то так?

