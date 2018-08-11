Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

"Локомотив" победил "Оренбург" в молодежном первенстве

"Локомотив" в матче молодежного первенства победил "Оренбург" со счетом 2:0.

Молодежное первенство

3 тур

Стадион: Газовик (Оренбург, Россия)

"Оренбург" – "Локомотив" 0:2

Голы: Миронов, 11 (пен.), Петров, 77

"Оренбург": Ландаков, Криворучко, Прилепин, Ковалёв, Хорошков, Феденко, Антоненко, Привалов, Болотов, Анохин, Матвейчук

"Локомотив": Ботнарь, Самохвалов, Логинов, Фурцев, Чёрный, Миронов, Шищенко, Игнатенко, Ломакин, Петров, Сулейманов

Предупреждения: Привалов, 34
Теги: Локомотив Оренбург
Сегодня, 16:23
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.