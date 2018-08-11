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"Енисей": левый пенальти, незасчитанный чистый гол. Привет, РПЛ

Пресс-служба "Енисея" выразила возмущение судейством бригады Романа Галимова в матче с ЦСКА (1:1).

"Левый пенальти, незасчитанный чистый гол. Итог: ничья с ЦСКА. Привет, РПЛ", - написано в официальном твиттере "Енисея".

Теги: Енисей ЦСКА Галимов
Сегодня, 18:34
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№34 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 19:33) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: pivas
Стесняюсь спросить , а сколько стоит такой пеналь в долларовом выражении ???


это к Гинеру
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
№33 Написал: pivas (Сегодня, 19:26) #
  • 0
  •  (0)

Стесняюсь спросить , а сколько стоит такой пеналь в долларовом выражении ???
Регистрация: 23.05.2016 [жалоба]
№32 Написал: Barmaley (Сегодня, 19:23) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: Бриг
...Но надо отметить Костюкова, потерзал оборону армейцев..Свой гол забил..Пенальти из серии "на усмотрение судьи"
На усмотрение судьи желтая карточка за симуляцию. Нырок был классный.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
№31 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 19:17) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: Blessing
Что так всех взбудоражил левый пеналь, их что, в футболе не бывает....??? Или забыли матч Реал-Ювентус???? И вообще, постоянно напоминаю о вечном футбольном вопросе: а был ли офсайд(пенальти)? Знать бы ответ, тогда историю футбола надо было переписывать.

пс: обращение к разумным, не к свиньям.

Ну, согласитесь, что подобные ситуации рассматривают с двух противоложных решений. А дали бы его в пользу Енисея.Если да, то все правильно. Если нет,то может и тему поднимать не стоит.Все шоколаде будет. Как вы играйте. Вас все одно вытянут. Вы там в Европе облокакжаетеесь в очередной раз и вас опять тут вытянут. РЖД, Газпром, Лукойл да вы задолбали уже. Воровать умеете, так хоть содержите команды А то ведь ни одна из них играть не умеет
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
№30 Написал: Бриг (Сегодня, 19:05) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
...Но надо отметить Костюкова, потерзал оборону армейцев..Свой гол забил..Пенальти из серии "на усмотрение судьи"
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№29 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:00) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Что так всех взбудоражил левый пеналь, их что, в футболе не бывает....??? Или забыли матч Реал-Ювентус???? И вообще, постоянно напоминаю о вечном футбольном вопросе: а был ли офсайд(пенальти)? Знать бы ответ, тогда историю футбола надо было переписывать.

пс: обращение к разумным, не к свиньям.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№28 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 18:59) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Кот КБ Матроскин
напомню что с Галимовым ЦСКА еще не разу не проигрывал,
еще нужны аргументы???)))

Галимов с Карасевым лучшие други ЦСКА.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№27 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 18:58) #
  • 0
  •  (6)
online

Цитата: ПавКо
Цитата: maradona72
так этого достаточно что бы отскочить

гыыы... это так про команду-мальчишек???)))

- а что там у Пауков было? отскок-подскок? что так? потерялася???

Да причем тут команда мальчишек? Есть РПЛ, есть команды. И если у вас там бегают пацаны, то это исключительно ваши проблемы.
И не могу понять твою истерику. Вы сегодня просрали. По делу. Но вот судья был с этим не согласен. И подарил вам ничью.
Что не так?


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№26 Написал: александр матасов (Сегодня, 18:57) #
  • +2
  •  (4)

Поэтому я футбол и не смотрю,не хочу таких идиотов-судей видеть.
Регистрация: 5.02.2017 [жалоба]
№25 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 18:56) #
  • +3
  •  (7)
online

Надеюсь, что с такой игрой твиттер ЦСКА скоро напишет: "Здраствуй, ФНЛ!". И никто их за это не осудит.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№24 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 18:55) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
не зря же гнидер не поддерживает идею с видеоповторами..после продажи головина деньги на судейство есть
Регистрация: 14.12.2011 [жалоба]
№23 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 18:50) #
  • +5
  •  (11)

Цитата: katich5
что это было? чистый гол отменили, левый пенальти назначили, когда в этом ёпанном царстве введут видео повторы?

А видеоповторы ничего не дадут. Там будут сидеть те же самые и аргументировать виденьем игры. Это в Европе мы залетаем, а у себя--то прям Боги.
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
№22 Написал: Голубцы ленивые (Сегодня, 18:49) #
  • +5
  •  (11)
online

Цитата: P.V.
Косяк только пенальти

Угу, отмазка в стиле "онижедети". Ну подумаешь, левак в одном эпизоде, минус 2 заслуженых Енисеем очка... Фигня... Вот если бы на поле команду Енисей вообще не пустили - то произвол, а так...


--------------------
Список блюдей: Лодырки по-гречески - 4 порции, драники по-белорусски - 4 раза
Регистрация: 11.08.2018 [жалоба]
№21 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 18:49) #
  • -7
  •  (13)
Болеет за:
ЦСКА
Свиньям повтор с офсайдом с голом не доказательство. Ну а пенальти левый .


--------------------
ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008 [жалоба]
№20 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 18:48) #
  • +4
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
напомню что с Галимовым ЦСКА еще не разу не проигрывал,
еще нужны аргументы???)))
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№19 Написал: 1111111111 (Сегодня, 18:48) #
  • +3
  •  (9)

А потом, в Европе без Русских судей 0-4 получат, а то и больше))!
Регистрация: 17.06.2016 [жалоба]
№18 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 18:47) #
  • -7
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: maradona72
так этого достаточно что бы отскочить

гыыы... это так про команду-мальчишек???)))

- а что там у Пауков было? отскок-подскок? что так? потерялася???


--------------------
...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010 [жалоба]
№17 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 18:47) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: miktar
но, чуть цеплял рукой.

Немножко беременна.


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
№16 Написал: АРА г.Пермь (Сегодня, 18:46) #
  • +3
  •  (9)
online

Мафия бессмертна!
Регистрация: 28.11.2008 [жалоба]
№15 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 18:46) #
  • +7
  •  (13)
online

Цитата: P.V.
Косяк только пенальти

так этого достаточно что бы отскочить


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№14 Написал: казылык)) (Сегодня, 18:45) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Милан»
Цитата: ПавКо
№12 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 18:42) #-4 (4)


online
Болеет за:
ЦСКА

если пеналь и поставлен... то Гола точно НЕ было - смотрите повтор типа ВАР - Тархнов четко сказал: НЕ БЫЛО!!!

Так тарханов это конь педальный,что ему ещё говорить
Регистрация: 11.08.2018 [жалоба]
№13 Написал: Андрей Алексеев (Сегодня, 18:44) #
  • +2
  •  (10)
online

Все купленно как и во всей стране(
Регистрация: 11.08.2018 [жалоба]
№12 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 18:42) #
  • -13
  •  (17)
Болеет за:
ЦСКА
если пеналь и поставлен... то Гола точно НЕ было - смотрите повтор типа ВАР - Тарханов четко сказал по повтору: НЕ БЫЛО!!!
- кули ссать красноярским... Почему НЕ обыграли нас в Футбол??? что мешало типа строящийся коллектив приложить???(((

вона Карпинские все показали неделей ранее - типа окуительный ростовский футбол... делят первое место)))


--------------------
...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010 [жалоба]
№11 Написал: казылык)) (Сегодня, 18:42) #
  • +9
  •  (17)
Болеет за:
«Милан»
По пенальти сомнений нет-чистый левак,а по отмененному голу,там все на тоненького,а по итогу Гинер тридварас
Регистрация: 11.08.2018 [жалоба]
№10 Написал: miktar (Сегодня, 18:42) #
  • -10
  •  (12)
online

но, чуть цеплял рукой.


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№9 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 18:41) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Поэтому в этот чемпионат кого-то интересного привести очень трудно, здесь убого и все куплено. А потом всякие пауки, Минск и прочие епут нас
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
№8 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 18:40) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
а что там с незащитанным? нарезку смотрел вроде как офсайд железный.
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№7 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 18:40) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
вот что Гинер животворящий делает laughing


--------------------
Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№6 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 18:39) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Косяк только пенальти


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008 [жалоба]
№5 Написал: SVN (Сегодня, 18:38) #
  • +5
  •  (11)
online

Егоров пятерку поставит blush
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
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