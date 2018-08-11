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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Енисей": левый пенальти, незасчитанный чистый гол. Привет, РПЛ
Пресс-служба "Енисея" выразила возмущение судейством бригады Романа Галимова в матче с ЦСКА (1:1).
"Левый пенальти, незасчитанный чистый гол. Итог: ничья с ЦСКА. Привет, РПЛ", - написано в официальном твиттере "Енисея".
"Левый пенальти, незасчитанный чистый гол. Итог: ничья с ЦСКА. Привет, РПЛ", - написано в официальном твиттере "Енисея".
Левый пенальти, незасчитанный чистый гол. Итог: ничья с ЦСКА. Привет, РПЛ. #ЕнисейЦСКА pic.twitter.com/slI6TwWWoY— ФК «Енисей» (@FCEnisey) August 11, 2018
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