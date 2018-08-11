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Акинфеев провёл 400-й матч в чемпионате России

Игра с "Енисеем" (1:1) стала для голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева 400-й в чемпионатах России. По этому показателю его опережают только Сергей Игнашевич (489), Сергей Семак (456), Дмитрий Лоськов (453), Игорь Семшов (433) и Василий Березуцкий (402). При этом только Акинфеев провёл все 400 матчей за один клуб.

Также, как отмечает "Советский Спорт", Игорь достиг этого рубежа самым молодым. В день игры с "Енисеем" Акинфееву – 32 года и 125 дней. И он превзошел достижение 46-летней давности торпедовца Виктора Шустикова, который в 1972 году сыграл 400-й матч в возрасте 33 лет и 78 дней.
Теги: Акинфеев ЦСКА
Сегодня, 18:47
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№2 Написал: miktar (Сегодня, 19:23) #
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Завистников полная ферма. И вонь там сегодня от обиды... 15 матчей выиграл Игорь у свиней - больше всех.


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№1 Написал: казылык)) (Сегодня, 18:49) #
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Болеет за:
«Милан»
С сухариком от Енисея уже поздравили?
Регистрация: 11.08.2018 [жалоба]
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