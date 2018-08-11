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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Акинфеев провёл 400-й матч в чемпионате России
Игра с "Енисеем" (1:1) стала для голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева 400-й в чемпионатах России. По этому показателю его опережают только Сергей Игнашевич (489), Сергей Семак (456), Дмитрий Лоськов (453), Игорь Семшов (433) и Василий Березуцкий (402). При этом только Акинфеев провёл все 400 матчей за один клуб.
Также, как отмечает "Советский Спорт", Игорь достиг этого рубежа самым молодым. В день игры с "Енисеем" Акинфееву – 32 года и 125 дней. И он превзошел достижение 46-летней давности торпедовца Виктора Шустикова, который в 1972 году сыграл 400-й матч в возрасте 33 лет и 78 дней.
Также, как отмечает "Советский Спорт", Игорь достиг этого рубежа самым молодым. В день игры с "Енисеем" Акинфееву – 32 года и 125 дней. И он превзошел достижение 46-летней давности торпедовца Виктора Шустикова, который в 1972 году сыграл 400-й матч в возрасте 33 лет и 78 дней.
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