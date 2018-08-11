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Дмитрий Аленичев: сами виноваты, что не удержали преимущество

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев прокомментировал ничью с ЦСКА в матче 3-го тура премьер-лиги.

- Поздравляю болельщиков "Енисея" с первым набранным очком в премьер-лиге. Но можно сказать, что мы потеряли 2 очка, учитывая удаление. Могли бы довести игру до победы, если бы действовали чётче в завершающей стадии, имели неплохие моменты. В какой-то степени сами виноваты, что не удержали преимущество.

- Вы дебютировали за "Спартак" в Тюмени, это для вас особенный город?

- Мы и в прошлом году здесь играли. Тюмень это красивейший город, обстановка сегодня была шикарная. Спасибо Тюмени за гостеприимство, - передаёт слова Аленичева корреспондент Rusfootball.info Александр Симбирский.
Теги: Аленичев Енисей ЦСКА
Сегодня, 19:02
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№1 Написал: horse72 Сибирь (Сегодня, 19:23) #
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Болеет за:
ЦСКА
- Мы и в прошлом году здесь играли. Тюмень это красивейший город, обстановка сегодня была шикарная. Спасибо Тюмени за гостеприимство
Всегда рады приезжайте еще.
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
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