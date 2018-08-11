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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Дмитрий Аленичев: сами виноваты, что не удержали преимущество
Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев прокомментировал ничью с ЦСКА в матче 3-го тура премьер-лиги.
- Поздравляю болельщиков "Енисея" с первым набранным очком в премьер-лиге. Но можно сказать, что мы потеряли 2 очка, учитывая удаление. Могли бы довести игру до победы, если бы действовали чётче в завершающей стадии, имели неплохие моменты. В какой-то степени сами виноваты, что не удержали преимущество.
- Вы дебютировали за "Спартак" в Тюмени, это для вас особенный город?
- Мы и в прошлом году здесь играли. Тюмень это красивейший город, обстановка сегодня была шикарная. Спасибо Тюмени за гостеприимство, - передаёт слова Аленичева корреспондент Rusfootball.info Александр Симбирский.
- Поздравляю болельщиков "Енисея" с первым набранным очком в премьер-лиге. Но можно сказать, что мы потеряли 2 очка, учитывая удаление. Могли бы довести игру до победы, если бы действовали чётче в завершающей стадии, имели неплохие моменты. В какой-то степени сами виноваты, что не удержали преимущество.
- Вы дебютировали за "Спартак" в Тюмени, это для вас особенный город?
- Мы и в прошлом году здесь играли. Тюмень это красивейший город, обстановка сегодня была шикарная. Спасибо Тюмени за гостеприимство, - передаёт слова Аленичева корреспондент Rusfootball.info Александр Симбирский.
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