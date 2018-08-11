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Краснодар Динамо
Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Виктор Гончаренко: Набабкин подвёл команду
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на пресс-конференции после ничьей с "Енисеем" (1:1) рассказал о противоречивости итога для его команды, передаёт корреспондент Rusfootball.info Александр Симбирский.
- Достаточно тяжёлый закрытый матч был до удаления. После пошёл гораздо веселее, потому что нам нужно было раскрываться, а "Енисей" гораздо активнее пошёл вперёд. Игра, которая нравится скорее зрителям, чем тренерам. Игроки, которые остались на поле, хорошо поработали, чтобы исправить ситуацию. Ресурсов у нас не так много, чтобы усилить игру. Если бы у нас ещё одна замена была, могли бы поострее сыграть. Ну а так Набабкин подвёл команду. В целом есть противоречие: с одной стороны отыгрались, с другой - не выиграли.
- Абель Эрнандес остался в запасе потому что не готов или из-за искусственного поля?
- К сожалению, пока и Абель не готов, и Ахметов. Не хотели рисковать, впереди длинный сезон. Может, если бы игра была не на искусственном поле, выпустили бы его в старте, а так не хотелось рисковать.
- Насколько готовы играть сборники сейчас?
- Хорошо они себя чувствуют. Может, будет спад после такого эмоционального турнира. У нас осталось из сборников всего 2 человека, травмирован Дзагоев. Марио на своём уровне играет долго, как и Игорь. Будем надеяться, что они продолжат вести команду за собой.
- Достаточно тяжёлый закрытый матч был до удаления. После пошёл гораздо веселее, потому что нам нужно было раскрываться, а "Енисей" гораздо активнее пошёл вперёд. Игра, которая нравится скорее зрителям, чем тренерам. Игроки, которые остались на поле, хорошо поработали, чтобы исправить ситуацию. Ресурсов у нас не так много, чтобы усилить игру. Если бы у нас ещё одна замена была, могли бы поострее сыграть. Ну а так Набабкин подвёл команду. В целом есть противоречие: с одной стороны отыгрались, с другой - не выиграли.
- Абель Эрнандес остался в запасе потому что не готов или из-за искусственного поля?
- К сожалению, пока и Абель не готов, и Ахметов. Не хотели рисковать, впереди длинный сезон. Может, если бы игра была не на искусственном поле, выпустили бы его в старте, а так не хотелось рисковать.
- Насколько готовы играть сборники сейчас?
- Хорошо они себя чувствуют. Может, будет спад после такого эмоционального турнира. У нас осталось из сборников всего 2 человека, травмирован Дзагоев. Марио на своём уровне играет долго, как и Игорь. Будем надеяться, что они продолжат вести команду за собой.
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