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Виктор Гончаренко: Набабкин подвёл команду

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на пресс-конференции после ничьей с "Енисеем" (1:1) рассказал о противоречивости итога для его команды, передаёт корреспондент Rusfootball.info Александр Симбирский.

- Достаточно тяжёлый закрытый матч был до удаления. После пошёл гораздо веселее, потому что нам нужно было раскрываться, а "Енисей" гораздо активнее пошёл вперёд. Игра, которая нравится скорее зрителям, чем тренерам. Игроки, которые остались на поле, хорошо поработали, чтобы исправить ситуацию. Ресурсов у нас не так много, чтобы усилить игру. Если бы у нас ещё одна замена была, могли бы поострее сыграть. Ну а так Набабкин подвёл команду. В целом есть противоречие: с одной стороны отыгрались, с другой - не выиграли.

- Абель Эрнандес остался в запасе потому что не готов или из-за искусственного поля?

- К сожалению, пока и Абель не готов, и Ахметов. Не хотели рисковать, впереди длинный сезон. Может, если бы игра была не на искусственном поле, выпустили бы его в старте, а так не хотелось рисковать.

- Насколько готовы играть сборники сейчас?

- Хорошо они себя чувствуют. Может, будет спад после такого эмоционального турнира. У нас осталось из сборников всего 2 человека, травмирован Дзагоев. Марио на своём уровне играет долго, как и Игорь. Будем надеяться, что они продолжат вести команду за собой.
Теги: Гончаренко Набабкин ЦСКА Енисей
Сегодня, 19:26
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(2)
№2 Написал: Sash79 Москва (Сегодня, 19:41) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Набабкина давно было пора выгнать... Сколько лет уже в ЦСКА? Всю жизнь на лавке... А как выйдет - хоть стой хоть падай... Ну не тянет он... Пусть уж лучше молодые до конца...
Регистрация: 26.11.2017 [жалоба]
№1 Написал: miktar (Сегодня, 19:38) #
  • +2
  •  (2)
online

Давай,Виктор, вытягивай всё что можно .


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
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