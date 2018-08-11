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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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21:54
Супер-Зобнин, невпечатляющий Промес и махачкалинская стена: оценки игрокам по итогам матча «Спартак» - «Анжи» (4)
Супер-Зобнин, невпечатляющий Промес и махачкалинская стена: оценки игрокам по итогам матча «Спартак» - «Анжи» (4)
21:26
Адиев: ну давайте ещё третьего удалим. Судьи считают нас банкротами, поэтому такое отношение? (18)
Адиев: ну давайте ещё третьего удалим. Судьи считают нас банкротами, поэтому такое отношение? (18)
21:17
Президент "Анжи": шансов зацепиться за очки не было. Они бы удалили третьего или четвёртого (30)
Президент "Анжи": шансов зацепиться за очки не было. Они бы удалили третьего или четвёртого (30)
19:45
Набабкин подводил, Фернандес симулировал, Бодул сделал оба гола. Оценки за "Енисей" - ЦСКА (6)
Набабкин подводил, Фернандес симулировал, Бодул сделал оба гола. Оценки за "Енисей" - ЦСКА (6)
16:21
Жена Кержакова: каждый день ощущение того, что никакого смысла и развития в жизни больше нет (12)
Жена Кержакова: каждый день ощущение того, что никакого смысла и развития в жизни больше нет (12)
Из твиттера "Енисея" удалена запись с возмущением судейством
Появившийся после ничьей с ЦСКА (1:1) твит пресс-службы "Енисея", в котором клуб раскритиковал работу судейской бригады Романа Галимова, был удалён вскоре после публикации.
Запись гласила: "Левый пенальти, незасчитанный чистый гол. Итог: ничья с ЦСКА. Привет, РПЛ".
Запись гласила: "Левый пенальти, незасчитанный чистый гол. Итог: ничья с ЦСКА. Привет, РПЛ".
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