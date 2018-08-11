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Из твиттера "Енисея" удалена запись с возмущением судейством

Появившийся после ничьей с ЦСКА (1:1) твит пресс-службы "Енисея", в котором клуб раскритиковал работу судейской бригады Романа Галимова, был удалён вскоре после публикации.

Запись гласила: "Левый пенальти, незасчитанный чистый гол. Итог: ничья с ЦСКА. Привет, РПЛ".

Из твиттера "Енисея" удалена запись с возмущением судейством
Теги: Енисей ЦСКА
Сегодня, 20:01
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5
(1)
№5 Написал: Sash79 Москва (Сегодня, 21:07) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: kpa6
ну так баблишко еврей накинул..

Цитата: Sash79
Молодежь ЦСКА чуть не обыграли....


это ваши проблемы..надеюсь в фнл, как и ваши кореша мусора, будете в следующем сезоне

зае... ждать.Мы возрадимся из пепла...

Цитата: Sash79
Цитата: kpa6
ну так баблишко еврей накинул..

Цитата: Sash79
Молодежь ЦСКА чуть не обыграли....


это ваши проблемы..надеюсь в фнл, как и ваши кореша мусора, будете в следующем сезоне

зае... ждать.Мы возрадимся из пепла...

И Динамики подымутся...
Регистрация: 26.11.2017 [жалоба]
№4 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 20:59) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sash79
Молодежь ЦСКА чуть не обыграли....

Я так понимаю это была заготовка на случай поражения?)


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"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011 [жалоба]
№3 Написал: kpa6 Москва (Сегодня, 20:39) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
ну так баблишко еврей накинул..

Цитата: Sash79
Молодежь ЦСКА чуть не обыграли....


это ваши проблемы..надеюсь в фнл, как и ваши кореша мусора, будете в следующем сезоне
Регистрация: 12.09.2011 [жалоба]
№2 Написал: Sash79 Москва (Сегодня, 20:21) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Молодежь ЦСКА чуть не обыграли....
Регистрация: 26.11.2017 [жалоба]
№1 Написал: miktar (Сегодня, 20:03) #
  • -11
  •  (19)

так лучше.
Второй гол то из офсайда...


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
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